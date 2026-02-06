高雄車站大都更里程碑 捷運黃線Y10聯開案動土

（中央社記者林巧璉高雄6日電）「捷運黃線Y10聯合開發案」今天舉辦動土典禮，高雄市政府表示，此為高雄車站大都更計畫重要里程碑，大港捷匯股份有限公司投資68億元，興建一幢4棟、地上24層、地下5層住商複合大樓。

高雄市政府與大港捷匯股份有限公司今天舉辦Y10聯開案動土典禮，高雄市副市長林欽榮致詞表示，未來高鐵進高雄車站後，高雄車站將成為高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，串聯「S產業廊帶」與「亞洲新灣區2.0」等國家級發展計畫。

林欽榮說，高鐵進高雄車站也有效紓解左營高鐵站的旅運壓力，大幅提升南高雄整體交通效能，且隨著鐵路地下化工程完工及高雄新車站廣場天棚啟用，民國113年台鐵與捷運每日平均進出站人次合計已超過5.5萬人次。預估民國119年假日進出站人次可突破24.85萬人次，成為南台灣最重要的城際與都會交通門戶。

林欽榮指出，為掌握高鐵南延及車站轉型契機，高雄市政府已正式啟動「高雄車站周邊大都更計畫」，其中市府代辦台鐵「高雄車專四、五及商四公辦都更案」已順利完成招商，並於去年底完成簽約，捷運黃線Y10站聯開案將全面翻轉站前區域風貌，打造國際級城市門戶。

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，捷運黃線Y10聯合開發基地，位於台鐵民族站與捷運黃線Y10站交會的雙交通核心，基地面積約0.76公頃（約2299坪），土地使用分區為特定商業專用區，建蔽率60%、容積率630%。

大港捷匯股份有限公司規劃興建一幢四棟、地上24層、地下5層之住商複合大樓，並於捷運出入口與建築間設置下沉式廣場，引入多元商業設施，強化人行動線及公共活動空間連結。

此外，建築地面層規劃約160坪公益空間，設置公共托嬰中心；同時，市府將分回約36億元價值的房地資產，持續挹注捷運建設經費，強化公共建設財源。（編輯：李亨山）1150206