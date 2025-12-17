高雄車站專四五公辦都更 冠德挹注95億開發

（中央社記者何秀玲台北2025年12月17日電）近期進口水泥議題引發各界關注，台泥董事長張安平表示，高度認同環境部長彭(啟)明儘量減少使用進口水泥的呼籲，這不僅是環保減碳問題，若台灣淪為國外過剩產能的傾銷地，賠掉的將是本土水泥業的生計與數萬名水泥業勞工家庭未來。台泥今天發出新聞稿指出，根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國進口水泥，超低出口售價顯示明顯傾銷行為。以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸新台幣3800元，而出口到台灣價格卻僅1400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。來自印尼的水泥熟料，在印尼國內售價為每噸1200元，但出口到台灣價格僅680元，也比當地價格便宜520元，幾乎是半價。另外，政府今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望遏止進口水泥惡性傾銷，但結果卻顯示進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，以往越南進口水泥差價每噸500至700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價

