高雄車站專四、五及商四公辦都更簽約 高市府X冠德打造站前第一環圈 開啟城市國際新門戶

▲高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案，由高雄副市長林欽榮（右）與冠德建設董事長馬志綱（左）簽約。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府今（17）日舉行「高雄車站專用區四、五及商四公辦都市更新案」簽約典禮，由林欽榮副市長代表市府與最優申請人冠德建設股份有限公司簽署合作契約。本案總投資規模逾95億元，是高雄車站站前第一環圈重要的更新計畫，象徵車站周邊轉型正式啟動。配合高雄新車站天棚啟用及高鐵南延採行高雄方案，市長陳其邁宣布推動「高雄車站周邊大都更計畫」，以公辦都更結合TOD發展策略，打造具國際能見度的新世代城市中心。

廣告 廣告

▲說明車站第一環圈開發。

林欽榮副市長指出，高雄車站位於南北發展軸線核心，兼具高鐵、台鐵及捷運三鐵共構優勢，10分鐘可直達左營高鐵站，是串聯產業、交通與生活的重要門戶。市府為加速整合車站周邊國公有土地，與交通部鐵道局及臺鐵公司成立三方平台，整合周邊國公有土地開發，本案即首件成功招商的公辦都更案件，奠定站區整體開發基礎。實施者冠德建設規劃三棟共2.9萬坪住商辦複合式大樓，與車站進行一體化設計，建置立體人行平台銜接天棚，地下則規劃下沉花園串聯車站下沉廣場，完善站區南北與東西向動線，活絡周邊商圈，形塑延展性商業廊帶。

▲貴賓大合照。

都發局吳文彥局長表示，為強化車站第一環圈服務機能，市府檢討都市計畫限制，鬆綁車專區商業使用條件，補強公共停車空間，整合警政設施集中配置，改善公共服務環境，釋出更完整街廓條件，提升開發效益；同時訂定都市設計指引，引導站區立體連通與人行系統整合，營造安全便利的步行與轉乘環境；也完成都市更新地區劃定及更新計畫，為後續開發奠定穩固基礎。

冠德建設馬志綱董事長說明，公司高度看好高雄未來發展，並與日本森大廈都市企劃株式會社合作，引進國際級複合開發與城區營運經驗。本案三塊基地將規劃約2.9萬坪商辦住複合式大樓以「高雄之翼」意象勾勒車站百年新天際線，並全面提升建築規格，於車專四、五兩棟取得鑽石級綠建築、銀級智慧建築、二級低碳建築及美國LEED黃金級四大標章認證。此外，團隊亦承諾加碼投入7,500萬元建置立體連通天橋，並透過集團「天使基金5,000萬計畫」扶植在地新創，讓車站不只是交通節點，更成為產業與創意匯流的平台，助力高雄開啟城市國際新門戶(OPEN KAOHSIUNG)。

該案預計於116年核定都市更新事業計畫，123年完工啟用。屆時高雄車站站前地區將由傳統交通場站，轉型為結合交通、商業、就業與公共活動的城市核心，不僅大幅提升市民通行與生活便利性，也加速南北城市軸線串聯，為高雄邁向下一個充滿創新與活力的黃金十年奠定關鍵基礎。（圖／記者王雯玲攝）