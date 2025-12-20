高雄車站恐嚇訊息 警政署：6個IP偵查中

▲昨天社群媒體Threads流傳恐嚇訊息，要在高雄要在高雄車站模仿張文。（圖／翻攝自Threads）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運站昨（19）日傍晚發生隨機砍人事件，嫌犯張文在台北車站、中山商圈丟煙霧彈，還衝向人群隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件造成4死、11傷。對此，警政署長張榮興今（20）日說明，即日起，對於航空、鐵路、公路、捷運、大眾運輸系統，會對警力加強派遣，且有發現Threads張貼恐嚇訊息，現在發現是境外網站，有6個IP偵查中，目前網站已經下架，但要繼續追查真正使用者身份。

內政部警政署今天上午舉行「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，包含總統賴清德、台北市長蔣萬安、行政院長卓榮泰等人皆到場。

廣告 廣告

張榮興說明，發生這案件後，第一時間立即處置，除了台北市立即機動警力到達現場封街、查緝嫌犯，也調派保一、維安特勤兩分隊支援台北市，也請全國各警察機關公共場域安全戒護，從中間到現在為止，使用警力有2388人。

張榮興續指，通報強化措施，第一，尤其大眾系統，加強巡邏做重點守望，第二，強化聯防機制，由其對於週末假日期間，重大活動人潮聚集場所，對於場館管理、保全強化聯繫，加強勤務部署，第三，達到快速通報反應，各單位遇到維安事件，一定要快速通報，調派機動警力到現場，防止事態擴大，第四，應變處置，通報之後，現場實施管制封鎖，以及搶救傷亡擊兇。

張榮興也宣布，即日起，對於航空、鐵路、公路、捷運、大眾運輸系統，會對警力加強派遣，以及規劃路檢勤務，今明兩天全國大型活動58場，請轄區警力妥善規劃，保一、保四、保五會支援各縣市政府警察局，目前支有台北市、高雄。

張榮興說，第三，有關網路張貼恐嚇訊息，尤其在Threads，現在發現是境外網站，有6個IP偵查中，目前由刑事局、高雄市警局共組專案小組，目前網站已經下架，但要繼續追查真正使用者身份。

張榮興提到，另外，有關網拍平台「煙霧彈」清查，目前了解嫌犯M18煙霧彈是在網拍平台可以發現外觀相同產品，煙霧彈不是爆裂物、也不是管制物品，但如果不當使用，可以依照《社會秩序維護法》裁處。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／警政署公布張文犯案時間序！3小時連續犯案 7警追捕下墜樓

快訊／警政署：初步調查無共犯、張嫌曾到誠品問怎到頂樓拍聖誕燈

北捷隨機砍人 鄭麗文轟「內政部在忙什麼」：心思只放在對付陸配