高雄車站環站道路彩色鋪面 擬廢除

環繞高雄車站的站東路、站西路色彩鋪面，經多年使用已破損嚴重，高雄市交通局擬在道路重新刨鋪後棄用。（任義宇攝）

環繞高雄車站的站東路、站西路，為引導車流行駛，設計之初分別鋪上藍色與紅色鋪面，但經多年使用，目前已破損不堪，用路人抱怨，鋪面不佳不僅影響美觀、也妨礙行車安全，對此，高市府交通局擬在道路重新刨鋪後棄用色彩鋪面，議員則提議，可導入韓國色彩標線，在維持引導功能同時，也兼顧維護便利性。

高雄車站位在中山路與博愛路交會地帶，鐵路地下化後以站東路、站西路採「環抱」方式銜接，於民國111年啟用，因路型過彎角度大，為避免用路人走錯路，分別鋪上藍色與紅色鋪面引導，當時交通局強調，鋪面選用防滑係數較高的塗料，可望增加標線壽命與安全性。

不過色彩鋪面啟用不到3年已破損嚴重，民眾反映高雄車站旁的道路坑坑疤疤，不僅損害城市形象，破損的鋪面更讓路面起伏，導致抓地力不一致，增加機車族打滑風險。

記者實地觀察，站西路的紅色鋪面有一定程度破損，而站東路藍色鋪面尤其嚴重，雖可見到多處修補痕跡，但仍隨處可見破洞，汽機車駛過會發出明顯噪音，機車通勤族向記者抱怨，平時行駛就覺得危險，遇到下雨時更曾發生打滑險些摔車的驚險景象，希望市府能徹底改善。

面對色彩鋪面破損，過去交通局已多次進場修補，試圖延長使用壽命，不過近日交通局透露，破損嚴重的站東路藍色鋪面已無法再用修補方式維護，考量站東、站西路通車超過3年，市民大多對車站周邊動線已習慣，會擇期於道路重新刨鋪後棄用色彩鋪面，回歸標準AC鋪面。

高雄市議員張博洋認為，高雄車站周邊道路交錯複雜，利用顏色引導車流方式有良好效果，若色彩鋪面難以維護，可參考韓國高速公路的色彩引導標線，利用在車道中線畫上顏色，能大幅降低維護成本同時，也達到同樣簡易好懂得引導效果。

交通局表示，站東路、站西路鋪面問題，近期會與道工處會勘，並討論道路刨鋪後續標線規畫事宜，會將韓國色彩標線納入選項之一，兼顧引導效果與維護便利性。