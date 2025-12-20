高雄車站網傳下一攻擊地點？卓榮泰：加速追查抑制跟風 陳其邁：已掌握多個IP

行政院長卓榮泰今天前往內湖三軍總醫院探視慰問捷運北車、中山站周邊隨機攻擊事件的傷者及家屬，針對有人在網路貼文下一個攻擊地點是高雄車站，卓榮泰說，昨天就已透過警方系統全力追查IP，他非常痛恨這樣的行為，會加速查出行為人。高雄市長陳其邁今早到高雄車站巡視表示，目前掌握多個IP全力追查，台鐵、高鐵、捷運等將加強警戒。

北捷發生攻擊事件，事後有人在網路貼文恐嚇「下個目標是高雄車站」。高雄市長陳其邁（中）20日上午至高雄車站巡視表示，目前掌握多個IP全力追查，台鐵、高鐵、捷運等將加強警戒。（中央社）

卓榮泰今天上午前往內湖三軍總醫院慰問1219北市隨機襲擊事件傷者及家屬之後表示，今天探視的誠品受傷員工經過醫院細心照料，目前復原情況良好。

昨天襲擊事件發生後，不料有人晚間在網路社群貼文恐嚇，稱攻擊嫌犯張文是他兄弟，並稱他們是「一個組織」，更揚言下個目標是「高雄車站」，引發社會關注。

卓榮泰回應媒體提問是否擔心高雄出現模仿犯時表示，這起攻擊事件對社會帶來很大震撼，政府會重新檢討很多工作，同時要拜託社會減少這種不實在、不正常的訊息互相傳遞；至於在網路上肆意傳播這種惡意發言的發文者，昨天就透過各種警方系統全力追查IP，要找出這名行為人。

卓榮泰說，在現在民眾需要安心的時刻，非常痛恨這樣的行為，為社會帶來負面影響，一定會加速加快追查，也希望大家以此為鑑，不要傳播這類訊息。

陳其邁今天上午至高雄車站巡視並對現場警察喊話，北捷無差別攻擊事件引起社會大眾關注，有任何可疑或危及到治安等狀況，一定要全力排除，並運用優勢警力執法。執行勤務過程中也要提升警戒，確保自身與市民安全，接下來車站等交通樞紐都是執法重點。

陳其邁會後接受媒體聯訪表示，目前已初步掌握留言IP位置，多個IP中也包含境外IP，警方掌握到6個IP，目前有一個排除；現也與警政署和相關國安單位密集聯繫，全力追查中。相關重要交通場站也都會加強警力安排。

針對北捷攻擊事件凶嫌的哥哥在高雄工作，陳其邁表示，昨天已完成查訪，因為犯案人哥哥的工作地在高雄，根據他的兄長表示，家裡跟嫌犯已有5年沒有聯絡，不清楚嫌犯現行居住地以及活動狀況，相關查訪資料已彙整給台北市警察局與警政署。