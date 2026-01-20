高雄車站迎春「大開眼界」 巨型春聯書寫工藝展演

高雄車站迎新春，「大開眼界」巨型春聯書寫工藝展演。（圖：環球購物中心提供）

記者許正雄／高雄報導

農曆春節倒數計時，Global Mall環球購物中心今年攜手高雄車站，24日起連續兩個週末，在高雄車站B1下沉式廣場舉辦《大開眼界》迎新春活動，將變身為「親子恐龍樂園」，還有難得一見的巨型春聯揮毫與國寶級陀螺秀。

這場結合傳統工藝與科技互動的盛會，勢必將成為今年春節返鄉遊子與高雄市民最熱門的打卡新地標！首週活動以「大喜臨門」為主題，週六（24日）將邀請書法名家陳世憲老師現場揮毫，挑戰創作超大尺幅春聯並懸掛於廣場中央，現場更打造了一座3.5公尺高大天燈，規劃許願區讓民眾寫下新年新希望。

週日（25日）則由國寶級陀螺達人阿海師接力，帶來精彩的「超大陀螺」表演，阿海師將現場解說並秀出絕活，讓民眾近距離感受台灣傳統童玩的魅力，甚至有機會親自體驗，重溫兒時回憶。

在B1北廣場將同步化身為《大開眼界之恐龍集結》樂園，現場設有大型「恐龍紙迷宮」讓孩子探險，引進兩公尺高的穿戴式機械恐龍進行互動秀，轉角處更藏有全息投影恐龍帶來的驚喜視覺效果，搭配散落在廣場各處的恐龍蛋打卡裝置，成為最吸睛親子體驗亮點。

1月31日至2月1日，登場的《歸心月台》主題活動，將車站打造為跨地域的交流場域，集結北、中、南具代表性的工藝團隊齊聚高雄，包括北部三義木雕、中部藺草編織、南部原住民歌舞與美濃大紙傘示範等。

透過豐富的藝文展演，將車站從單純的交通節點轉化為連結情感的節慶舞台，讓往來旅人與市民朋友，皆能在此感受濃厚且道地的台灣年味；活動特別結合數位互動，民眾只要在現場拍照打卡並標註指定Hashtag，就有機會參加抽獎，更棒的是，1月24日活動首日，現場將限量發送200份春聯，想把福氣帶回家的民眾，記得提早到場卡位。