高雄車站遭恐嚇「接力北捷案」 嗆12/25更大事件等著

不明人士威脅揚言在高雄車站進行恐怖攻擊。（翻攝自Google Maps）

北捷台北車站與中山站一帶19日傍晚發生恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文在北車M7、M8出口丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊路人，之後又轉向中山商圈行凶，造成4死5傷。這起駭人社會事件發生不久，網路竟出現聲稱「張文是我兄弟」的恐嚇貼文，揚言要「接續未完成任務」，還點名高雄車站是下一個目標。

這篇貼文寫下：「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待，社會病態交給我們來重整。」還放話12月25日會有更大的事件。

高雄市長陳其邁不敢大意，已要求警察局全面提升場站警戒，包括捷運、輕軌及各大交通樞紐，加派警力巡邏，強化聯防及網路巡查，並確保可疑狀況能迅速通報警方處理，以防止模仿效應及保障市民安全。





