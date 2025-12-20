高雄車站遭恐嚇！網稱「是張文兄弟」 哥親曝：5年沒聯絡

有不明人士聲稱是張文的兄弟，預告12月25日在高雄火車站會有大事發生，高雄警方都動起來，捷運站到火車站、高鐵站都啟動最高層級維安（圖／TVBS）

通緝犯張文，19日晚間在台北車站以及捷運中山站外，丟煙霧彈、持刀砍人，造成多人傷亡。而在同日晚間，有不明人士聲稱是張文的兄弟，預告12月25日在高雄火車站會有大事發生，更嗆聲說要延續北捷事件。高雄市長陳其邁20日一早到達高雄火車站巡查，表示有5個帳號涉及恐嚇事件，也連絡上張文哥哥，他表示跟弟弟五年沒聯絡。整個高雄警方都動起來，捷運站到火車站、高鐵站都啟動最高層級維安。

高雄車站內氣氛凝重，大批荷槍實彈的警力進駐車站大廳，嚴陣以待。陳其邁在巡查時明確指示，若發生任何危及治安或攻擊事件，務必使用優勢警力全力排除。他強調這既是命令也是請求，展現出對市民安全的高度重視。

高雄市長陳其邁20日一早到達高雄火車站巡查，表示有5個帳號涉及恐嚇事件，相關的危及治安，使用優勢警力全力排除（圖／TVBS）

在台北案件發生後，有網友宣稱自己與張文是兄弟，並表示他們屬於同一組織，將繼續執行任務。這則訊息特別點名高雄車站，並預告12月25日會有更大規模的事件，引起民眾極大恐慌。許多市民表達了對自身及家人安全的擔憂，一位有兩個孩子的家長表示非常擔心在外讀書的小孩安全。另一位從台北返回高雄的市民則感到震驚與害怕，質疑為何安定的社會會出現這樣的事件。

警方目前已掌握5組國內外的IP涉及此案。陳其邁透露，警方已在19日晚間找到張文的哥哥，根據其哥哥表示，他們已有5年沒有聯絡，也不清楚張文現在的居住地點和活動狀況。

高雄最大的活動就是耶誕生活節，轄區員警增加3到5倍的警力戒備，高雄車站以及活動地點一共增派200多警力（圖／TVBS）

為確保公共安全，從嘉義以南的所有火車站，無論大小，都已部署警力維護治安。適逢高雄耶誕生活節，轄區警力已增加3至5倍進行戒備，而週末的演唱會也將出動空拍機，全面防範任何可能的惡意行為。高雄市警方正以最高警戒態勢，確保市民的安全與社會的穩定。

