高雄車站遭點名恐攻下個目標 陳其邁：啟動最高等級維安工作

北捷無差別隨機攻擊事件後，高市府在高雄車站動員大批全面提升戒備。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 北捷台北車站、中山站周邊昨晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，總共造成4死11傷慘劇，隨後網路出現聲稱「張文是我兄弟」的恐嚇貼文，揚言要「接續未完成任務」，還點名高雄車站是下一個目標。高雄市長陳其邁不敢大意，昨天深夜除在臉書發文表示已請市府相關局處，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處強化安全維護及預防作為，今天一大早親自帶隊視察高雄車站警備狀況。

陳其邁今受訪指出，因應台北車站攻擊事件，高雄市警察局在第一時間全面提升維安勤務，包括提升見警率，尤其在重要的場站，以及人潮擁擠的地方，除了增加動員的警力234位之外，在高雄車站也增加派遣34位優勢警力，全面提升戒備。

另外，他也表示加強跟各交通運輸樞紐場站的聯防，包括台鐵、高鐵跟捷運公司跟駐地的分局，以及相關包括捷運警察、鐵路警察等這些警力的聯繫跟相關的警備工作，也部署快速打擊部隊，第一時間提供優勢的警力支援。

陳其邁說，台北車站捷運的無差別攻擊事件，怎麼樣確保公共安全，讓民眾安心，這是最重要的責任，我們也針對近期這些可能的風險因素逐一排除，也請包括捷運公司、台鐵、高鐵，就整個場站相關監視器及監管密度，都必須同步來加強，務必確保市民安全。

北車這起駭人社會事件發生不久，網路有人貼文聲稱「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待，社會病態交給我們來重整。」還放話12月25日會有更大的事件。

陳其邁表示，跟警政署及相關的國安單位密集聯繫，全力追查，已經初步掌握昨天PO文者可能的IP有6個，但1個排除，有一些是境外的帳戶，也都有掌握，現在有5個帳號現在全力追查，務必一定要把相關的、可能危害治安的份子強力追查，務必逮捕到案。他也澄清昨天凌晨小港有傳出被人丟訊號彈，跟相關的北車案件無關，但已經依《社會秩序維護法》移送法辦。

本週開始至聖誕節，高雄有非常多大型的活動，他也表示將全面提升維安強度，包括警力的部署跟巡察的密度，包括相關派遣的警力、派遣的優先順序，都會全面來做提升。那事實上，也包括了像跨年或其他這些大型演唱會，也要求警察局跟相關的主辦單位，必須事前進行相關的演練工作，務必確保參加活動市民的安全。

北捷攻擊案嫌犯張文的哥哥傳出在高雄工作，高市府昨天第一時間漏夜完成查訪，據他的兄長表示，家裡大概跟嫌犯已經有5年沒有聯絡，也不清楚他現行居住的地方跟他的一些活動狀況，相關資料都已經彙整給台北市警察局跟警政署。

陳其邁(中)親自視察高雄車站警備狀況。 圖：高雄市政府/提供

警方荷槍實彈，在高雄車站加強警備。 圖：高雄市政府/提供