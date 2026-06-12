高雄車站驚傳落軌！女被普悠瑪撞上「卡列車與月台縫隙」自行爬出

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高雄車站台鐵月台6/12發生落軌事件。讀者提供



台鐵高雄站今（12）日下午發生一起旅客落軌事件，一名女子在高雄車站月台落軌後，遭進站的165次普悠瑪號撞擊，所幸意識清楚，受傷後卡在列車與月台之間縫隙，經警消救援送醫治療。事故造成165次普悠瑪號延誤33分鐘，至於落軌原因仍待警方進一步調查釐清。

根據台鐵公司及鐵路警察局高雄分局說明，今日下午5時20分接獲高雄車站通報，高雄車站1A月台第5車位置有一名女性民眾落軌。台鐵內部通報指出，當時旅客侵入路線後遭165次普悠瑪號撞上，由於列車進站時剎車不及發生事故，鐵路警察及119獲報後立即趕赴現場處置。

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事故發生後，有民眾將現場救援畫面拍下並上傳至社群平台及臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」，畫面中可見女子仍意識清醒，滿頭血困在列車與月台間縫隙之間，嘗試自行爬出，警方則在旁協助救援。影片曝光後，也引發網友熱議，紛紛驚呼「第一次見到在台鐵發生的卡縫隙，看來命大！」

鐵路警察局高雄分局表示，經初步調查，當時接獲台鐵高雄車站通報，有一名女性民眾跳下1A月台，高雄所及偵查隊警力趕往現場救護並通報119。該名女子後續自行從列車旁爬出，由救護人員送往高雄醫學院治療，相關落軌原因將持續調閱監視器影像進一步釐清。

台鐵指出，女子落軌後遭列車撞擊，頭部等處受傷，案發後立即通知鐵路警察及119到場救援並送醫包紮。事故期間，高雄站下行列車改以二股道行車，上下行列車仍可正常運行，後續則由鐵路警察持續調查處理。

受此事故影響，165次普悠瑪號延誤33分鐘。台鐵呼籲，民眾應尊重並愛惜生命，切勿侵入鐵路路線，以免危害自身安全、造成列車事故，進而影響旅客行程及旅運安全；鐵路警察局高雄分局也提醒，旅客切不可侵入軌道，危害本身安全及影響列車運行安全，共同維護旅運安全。

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