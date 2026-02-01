高雄車站一番街北側開幕！坪數翻倍 13家名店強勢進駐

高雄車站捷運站打造「高雄駅一番街」動漫主題商場，今（1）日宣布北側商場開幕，導入13家知名動漫廠商進駐。（任義宇攝）

高雄車站捷運站打造「高雄駅一番街」動漫主題商場，今（1）日宣布北側商場開幕，相較現有約1000坪面積擴增超過1倍，導入13家知名動漫廠商進駐，打造為結合文化、娛樂與生活的複合式場域，成高雄動漫迷新天地。漫迷則期待不只要有指標性商店，更應多舉辦些活動能吸引話題，讓高雄的動漫圈更熱鬧。

經營「高雄駅一番街」的墨凡商場宣布，即日起從997坪南側空間，擴增北側1300坪營業空間，讓總坪數達2300坪，並引進MUSE木棉花、振光玩具、animate、豬帽子模型、Game休閒館等知名AVG（二次元文化）店鋪。

高雄車站捷運站打造「高雄駅一番街」動漫主題商場，今（1）日宣布北側商場開幕，導入13家知名動漫廠商進駐。（任義宇攝）

除ACG外，亦導入KAMI CAFÉ、壺壺茶、、愛熊家KUMAYA CAFÉ、訸笠壽司等餐飲店鋪，共計有13家業者進駐北站，今年夏天還會有第二波櫃位進駐，加上南站32店鋪，屆時能讓整體有超過50家以上的櫃位陣容。

高捷公司表示，—高雄駅一番街北站的試營運，標誌著高雄車站從單純的交通轉運功能，自2023年啟用至今，已成為結合文化、娛樂與生活的複合式場域，同時說明南、北側肩可透過台鐵地下連通到串聯。

漫迷則指出，南部目前尚未有如台北Y區地下街、西門町等動漫聚落，在電商發展時代要重新聚集新據點很困難，目前「高雄駅一番街」商場引進大型知名店鋪方向有助於推升知名度，但尚缺少顯著話題性，建議可參考北部知名商店在台北地下街發售模式，製造排隊人潮與話題，藉此招攬更多同好願意真的常駐一番街，讓高雄動漫圈更熱鬧。

