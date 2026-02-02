高雄車站「紅鯉魚」地標修復 農曆年前完整亮相

工作人員進行收尾工作，要讓「紅鯉魚」重回高雄帝冠車站前。同是土生土長高雄人的工作人員，說起紅鯉魚回憶滿滿。

工程單位人員温鎮球表示，「很多高雄人的成長回憶，包括說我們當兵在這邊集合，好多路人 都上了80、90歲，就是來到這裡跟我們聊天，講起他們滿滿回憶。」

紅鯉魚是高雄帝冠車站的地標，更是許多高雄人共同回憶；民代也曾在臉書社群分享紅色鯉魚的緣由，直說期待它回歸。而站前設立紅鯉魚雕塑，起因是車站原址部落名稱像台語鯉魚的發音，隨著鐵路地下化工程移往他處收藏，如今帝冠車站回歸中軸線，台鐵以及文化局等相關單位找來專家修復紅鯉魚，預計今（2026）年農曆年前亮相。

外地遊客蘇先生認為，「可以讓民眾知道自己成長的地方的歷史長怎樣嘛，就知道為什麼自己現在長這樣。」

高市文化局文資中心主任曾宏民說明，「興建年代在1960年左右，主要是紀念原所在的大港庄。而鯉魚雕像的部分因為經歷了多年的風吹日曬雨淋已經有些損壞，現在有作一些修補及補色。」

高雄火車站前道路標線也有新改變，原先鋪設的彩色熱聚酯鋪面，因車輛輪胎側向摩擦力導致破損維護不易，交通局在1月31日、2月1日夜間施工移除。

高雄市交通局副局長劉建邦指出，「近期事故調查顯示，該2路段的事故數已大幅降低，與一般道路無異。」

市府表示，高雄火車站的站東、站西路銜接中山、博愛路，駕駛人和民眾已習慣環抱式路型，後續將由新標線導引行經車輛。