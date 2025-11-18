高雄車載女屍案今相驗 死者兒女淡定不願多談

黃姓女死者的兒女在高市殯等候媽媽遺體相驗，神情都相當淡定。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市昨天發生離奇命案，一名男子接到媽媽同居男友的電話說「你媽死了」隨即失聯，警方後續在鳳山鄰近台88線道路找到同居男及所駕駛的廂型車，在車上發現一具女屍，檢察官今(18日)上午相驗遺體，死者兒女到場，但不願對媽媽之死發表任何意見。

據了解，53歲的黃姓女死者與52歲陳姓男友同居，2人皆有毒品前科，昨天中午黃女的兒子突然接到陳男的電話告知媽媽死了，隨即開車載屍失聯，警方獲報後循線追到陳男的車輛，並在後車廂發現黃女屍體，車上也起獲注射針筒等物，初判身上無明顯外傷，車內也無打鬥痕跡，警方先依毒品罪嫌將男子送辦，今早進行相驗追查女子的死因。

廣告 廣告

對於媽媽離奇死亡及同居男友的詭異載屍，黃女的兒子、女兒上午現身高雄市立殯儀館神情相當淡定，已成年的兒女皆已久沒跟媽媽聯絡，不願對此事發表任何意見，只簡單回應都不知情。

檢察官相驗後亦未做說明，嫌犯陳男則於上午接受警方偵訊後直接移送地檢署，未到殯儀館相驗。死者遺體預計本週四中午進行解剖，以釐清真正的死因。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

黃姓女死者的兒女在高市殯等候媽媽遺體相驗，神情都相當淡定。(記者許麗娟攝)

鑑識人員提著在陳男車上發現的行李箱至殯儀館。(記者許麗娟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》國小數學期中考分數疑雲 警方要查學童考82？還是98分？

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

郭信良索賄案二審無罪 檢方上訴：沒調查清楚就判決

三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」

