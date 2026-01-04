高雄軍人瞞婚找小三 她懷孕怒提告：就跟你說在外面

渣男欺負新住民闆娘到懷孕，才坦承自己已婚。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄一名已婚的志願役軍人A男在交友軟體上，認識了一位經營美髮沙龍新住民老闆娘B女，交往期間卻隱瞞自己已婚的身分，並且發生了多次性行為，直到B女懷孕的時候，才坦承自己已婚。B女無法忍受自己莫名其妙成為了小三，一氣之下告上法院，為自己討回公道。

根據判決書記載，雙方於2023年1月開始交往，並且發生了多次性行為，直到2023年4月B女發現自己懷孕了，於是透過Line訊息告知。但A男卻在這時候才坦承，自己其實已婚。

廣告 廣告

雙方的對話記錄顯示，B女說，「你要寶寶嗎？」A男反問，「你想要嗎」B女說，「要不要都傷我身體，就跟你說在外面，都不聽」，A男「我現在不知道該怎麼辦欸」。

經過一連串的爭執後，A男告知自己已婚的真相。B女說，「你現在是讓我變成小三，我莫名其妙變成小三」、「欺騙我更該死的罪，還讓我懷孕，就要上砍頭檯了！」、「懷孕了，才說你是已婚，你怎麼做事的啊？你有沒有考量啊？考量我的名譽、我的身體」。

A男則辯稱，B女知道他已婚並且墮胎後，還跟他交往2年，並且願意與他發生性行為，期間經常跟他鬧脾氣索要金錢禮物，認為自己並沒有侵權行為。

法院審酌，A男為發生性行為，更為滿足私慾，導致B女懷孕，不得已服用藥物流產，其墮胎對女性身心產生重大影響，暨不法侵害之情節，並考量B女所受精神痛苦之程度及兩造之身分、地位、經濟能力等一切情狀，A男須對B女賠償精神慰撫金30萬元。全案可上訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

女蹲路邊玩狗！休旅車起步輾壓 黑狗慘死、她命危急搶救

快訊／和男友吵架失控！新埔裸女衝出車 嚇壞路人

超冷！女「全身沒穿」跳車 民眾目擊：以為是擄人

