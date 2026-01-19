高雄軟體園區二期啟動新里程 亞灣智慧科技大樓今上樑年產值上看17億元

「高雄軟體園區二期」第一棟智科大樓上樑，局長楊志清致詞表示將創造更多產業空間強化亞洲新灣區AI科技聚落。（朱窈慧翻攝）



配合「大南方新矽谷」及「亞灣2.0智慧科技創新園區」政策推動，經濟部產業園區管理局投資26億元興建的「亞灣智慧科技大樓」，今（19日）舉行上樑典禮，宣告高軟二期首棟大樓結構工程完成，預計於今（2026）年11月完工。





亞灣智慧科技大樓坐落亞洲新灣區港灣旁A坵塊，規劃為地下3層、地上11層鋼骨結構建築，總產業空間逾1萬坪，結合共創實證場域、商業與生活複合機能，未來將引進智慧科技與創新應用產業進駐。園管局預估，大樓完工後可吸引超過30家企業進駐，創造840個就業機會，年產值約17億元，進一步壯大南部5G、AIoT產業聚落。

廣告 廣告





園管局局長楊志清表示，亞灣智慧科技大樓上樑象徵高雄智慧產業發展邁入新階段，不僅展現工程推動成果，也為南臺灣科技產業聚落奠定關鍵基礎。未來將整合嘉義、臺南、高雄至屏東等地產業與科技園區資源，串聯形成半導體S廊帶南部核心，經濟部也將攜手高雄市政府積極招商，打造有利產業創新與青年就業的發展環境。





因應高雄軟體園區原有空間趨於飽和，行政院於2021年核定高軟擴區計畫，由園管局開發原高軟一期北側中油公司約2.45公頃土地，推動第二園區建設，並劃分A、B、C三大坵塊分階段招商。亞灣智慧科技大樓位於A區，為二期計畫中首棟動工的大樓，目前鋼構主體已完成吊裝，預計明（2027）年第3季交屋啟用；B、C區也正同步招商中，持續引進智慧應用及新興產業。





園管局指出，隨著園區建設與招商同步推進，亞灣智慧科技大樓可望成為南臺灣智慧產業升級的重要指標，串聯半導體與AIoT產業鏈，為高雄注入新一波經濟成長動能，也為國家創新發展戰略提供關鍵支撐。

（延伸閱讀：台積電明年關閉6及8吋晶圓產線三星擬跟進 中芯華虹趁勢崛起）