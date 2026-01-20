高雄輕軌今（20）日下午4時左右發生列車異常，列車一度卡在C34五權國小站，影響正常營運。高捷隨即調整行車方式，改為C35凱旋武昌站經C19馬卡道站至C35凱旋武昌站的局部環狀運轉，班距約14分鐘。

高雄輕軌列車異常受阻，部分路段改採局部營運與接駁。（圖／示意圖／資料照）

高捷表示，旅客可於C35凱旋武昌站月台進行順行與逆行列車的換車作業，並針對C33衛生局站至C36凱旋二聖站之間，啟動逆行接駁措施，以降低對旅客行程的影響。

