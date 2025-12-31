高雄輕軌售票機老舊害日本頂級郵輪旅客「卡關」 港務公司也有話說

高雄輕軌旅運中心站設施老舊，害日本頂級郵輪旅客「卡關」。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕日本頂級郵輪飛鳥2號昨天搭載700多名日本旅客抵達高雄港，卻有數十人因高雄輕軌旅運中心站售票機老舊等問題「卡關」。雖然相關檢討改善權責與台灣港務公司無關，但港務公司強調，將在「高雄港國際郵輪發展及服務小組」會議，與高市府加強協調。

台灣港務公司表示，昨天下午得知輕軌旅運中心站售票機印表機缺紙，隨即電話通知高市捷運局處理，捷運局指示高雄捷運公司派員到場更換，要求加強留意並即時補充票紙，也評估在旅運中心站等熱門站點增設日文標示，高雄港務分公司將偕同捷運局及高雄捷運公司持續追蹤改善。

港務公司強調，高雄分公司將在「高雄港國際郵輪發展及服務小組」會議中，持續與高市府捷運局等各交通運輸部門加強協調聯繫，以提升運輸設施與服務品質，提供郵輪旅客更優質的大眾運輸體驗。

