高雄輕軌彩繪列車成「移動美術館」 「童畫號」即日起上路
即時中心／綜合報導
「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）今（22）日下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。
孩子們先以畫筆，描繪心中最喜愛的高雄地標與生活場景，設計師再從作品中取樣、轉譯，完成整列車廂的線稿。高雄市長陳其邁也到場，於車頭補上一筆，象徵城市對兒少創作的正式回應與肯定。
特公盟理事長王秀娟表示，這項計畫獲得高捷公司支持，孩子們先以畫筆描繪心中最喜愛的高雄地標與生活場景，設計師再從作品中取樣、轉譯，完成整列車廂的線稿，今天開放55位高雄兒童與青少年共同完成車廂彩繪，每一筆顏色都成為孩子對城市的想像，也邀請特教學生及偏遠地區青少年一起參加。
高雄市長陳其邁、議長康裕成專程出席活動，陳其邁表示，這是全台第一輛由兒童與青少年共同創作外觀的輕軌列車，他稱讚特公盟長期深耕兒童遊戲權與表意權，推動全台超過500座特色公園改造，替孩子們爭取更友善的城市空間。今天的成果，就是高雄落實「聯合國兒童權利公約」的最好體現，也請市民在接下來的1個月，多多搭乘這列「孩子的移動美術館」，欣賞孩子的創作。
孩子們完成彩繪後，列車正式命名為「童畫號」，高捷公司董事長楊岳崑今天也來到現場，他表示彩繪完成的輕軌列車，於活動結束後立即投入營運，預計行駛1個月，讓孩童們的創意作品在高雄輕軌上自在奔馳，與民眾一同分享城市的繽紛風景。
今天活動除了彩繪車廂，周邊草地也舉辦一系列親子活動，包括親子紙箱彩繪區，讓小朋友使用彩色筆、蠟筆、麥克筆盡情揮灑創意，現場也有泡泡秀、大型套圈圈、紙箱疊疊樂等活動，高捷超人氣形象大使「蜜柑站長」並帶動跳，現場猶如一場溫馨又歡樂的嘉年華。
孩子們先以畫筆，描繪心中最喜愛的高雄地標與生活場景，設計師再從作品中取樣、轉譯，完成整列車廂的線稿。高雄市長陳其邁也到場，於車頭補上一筆。（圖／民視新聞翻攝）
原文出處：快新聞／高雄輕軌彩繪列車成「移動美術館」 「童畫號」即日起上路
