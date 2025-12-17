高雄輕軌榮獲政府服務獎 以交通新美學打造全齡共融城市

高雄市政府捷運工程局以創新服務與以人為本的施政理念，在行政院第8屆「政府服務獎」中脫穎而出，以「輕軌點點串聯 無礙暢行成圓」為主題，榮獲最具指標性的「社會創新共融」獎項，展現高雄輕軌結合交通建設、城市發展與社會福祉的亮眼成果。

↑圖說：高雄市政府捷運工程局以「輕軌點點串聯 無礙暢行成圓」為主題，榮獲最具指標性的「社會創新共融」獎項。（圖片來源：高雄市捷運局提供）

本屆政府服務獎共有全國144個機關參與角逐，高雄市捷運工程局是唯一獲獎的軌道建設機關，象徵高雄輕軌不僅在營運表現上獲得肯定，更成功實踐全齡友善、環境永續與資源共享的公共服務價值，成為城市治理的典範。

高雄輕軌全線成圓近兩年，角色已從交通設施轉變為市民生活的一部分，運量持續攀升。今年總運量較去年同期成長6.7%，上週六結合夢時代、高雄流行音樂中心及駁二藝術特區等沿線活動，單日運量達8萬人次，逼近農曆春節單日9.4萬人次的歷史高點，顯示輕軌已成為大型活動與城市移動的重要支撐。

進一步觀察運量結構，今年通學旅次成長15%、就醫旅次成長20%、觀光遊憩旅次成長5%，平日承載學生與上班族通勤需求，假日則成為市民與旅客串聯城市景點的便捷選擇，輕軌已深度融入高雄的生活節奏與城市日常。

↑圖說：輕軌不只是軌道，更是「城市活力」的推手（圖片來源：高雄市捷運局提供）

捷運工程局長吳嘉昌表示，「輕軌點點串聯 無礙暢行成圓」的核心，在於將軌道建設與城市美學、生活需求緊密結合。草皮軌道設計讓軌道線化身城市綠色動脈，列車與站體則以全齡友善為設計出發點，讓推嬰兒車的家長、通學學生、就醫長輩與觀光旅客，都能輕鬆、安全地使用輕軌服務，形成兼具功能與美感的「移動地標」。

捷運工程局指出，這項國家級肯定屬於每一位支持並搭乘輕軌的市民，也是市府與市民共同打造宜居城市的重要里程碑。未來將持續優化路網與服務品質，深化交通與城市生活的連結，朝向更友善、更便利的港都交通典範邁進。

