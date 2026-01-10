高雄輕軌站張貼日韓文說明 呈現方式被網友吐槽

高雄輕軌站張貼日韓文說明，被網友吐槽「杯具」。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄輕軌站旅運中心站自動售票機老舊且鏽蝕，且無日文說明，導致日本頂級郵輪旅客「卡關」，本報日前披露後，雖然高市捷運局緊急除鏽，並在各輕軌站張貼日文及韓文的售票機操作說明圖示，卻被網友吐槽：「杯具！」

網友發文指出，售票機介面只有中文或英文，沒有日韓文模式，但說明圖示卻把介面示意直接改成日韓文，如果用意是要日韓文使用者按著操作的話，其實應該還是以中文或英文的介面來示意，搭配日韓文的操作說明，才不會在實際操作的時候，因為實際上沒有日韓文的介面，反有徒增困擾的可能。

由於發文者上傳的照片明顯反光，網友留言說「護貝最大的問題是會反光，有些字根本看不清」、「質感不好」、「原來是用貼的喔」，批評「這設計完全是杯具」、「實在不知道該從哪裡吐嘈」。

但有人緩頰說「應該是暫時處置，因為升級軟體需要預算」、「短時間應該也只能這樣改，但永久的話還是需要在軟體上面做改變」，也就是「售票機哪時候才能用紙鈔，相關設備要裝多久了才會啟用？」

記者前往兩處輕軌站查看，確認鏽蝕已清除，日韓文說明圖示「是用貼的」，但旅運中心站貼在售票機上方，距離地面約2公尺高，且字體小，旅客不易閱讀；愛河之心站則貼在售票機旁，容易查看。

由於高雄輕軌旅運中心站，就在高雄港旅運中心門口，堪稱高雄的國際門面，雖然該站體非台灣港務公司管理，但港務公司承諾將持續與高市府協調改善。

售票機已除鏽。(記者洪定宏攝)

高雄輕軌旅運中心站的日韓文說明(紅圈)，貼在售票機上方，距離地面約2公尺。(記者洪定宏攝)

