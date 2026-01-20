高雄輕軌電力異常！一度延誤近1小時 加強逆行接駁

高雄輕軌今日下午傳出電力異常事故，目前已恢復正常營運。示意圖，非當事列車。高市府捷運局提供



高雄輕軌今日（1/20）發生突發事故，輕軌列車下午3時許於C34五權國小站驚傳電力異常，不過無立即風險，司機員進行初步故障排除無效，依程序執行清車作業，班距拉長至14分鐘，受影響人數約50人，站內跑馬燈一度顯示延誤將近1小時。最終全線於下午4時21分恢復運轉，目前已排除故障並恢復正常營運。

高雄輕軌今日下午3時許傳出電力異常，高雄捷運指出，高雄輕軌於處理期間變更運轉模式，以C35凱旋武昌站經C19馬卡道站至C35凱旋武昌站局部運轉，班距約14分鐘；並加強C35衛生局站至C36凱旋二聖站逆行接駁作業。

高雄表示，後續進行列車連結作業後，將故障列車拖救返廠，全線於下午4時21分恢復正常運轉。針對這次列車故障影響旅客行程，高雄捷運公司深表歉意，目前已完成排除並恢復正常營運。

