高雄輕軌AI監測 樹斜2.5度即示警

高雄市捷運局在輕軌沿線導入AI樹木監測設備，只要樹木傾斜2.5度以上，隨即向行控中心發出預警，避免危及行車安全。（任義宇攝）

高雄輕軌於大順路與美術館路段，以「綠色隧道」、「龍貓隧道」為人所知，不過在颱風過境時反倒成行車隱憂，高雄市捷運局導入AI智慧監測器，只要樹木有2.5度以上傾斜，隨即向行控中心預警，目前已在200顆樹木全面安裝。民代看好使用成效外，也建議後續可導入AI影像監測，更全面掌握行車潛在危害。

捷運局表示，鑑於過往颱風常挾帶強風豪雨，導致輕軌沿線路樹斷枝或傾斜，若樹木健康狀況不良亦有傾斜倒塌風險，因此於大順路段共177棵雨豆樹，以及美術館路段23棵小葉欖仁，裝上AI智慧即時監測樹木傾斜儀，隨時監控樹況，避免影響行車。

監測設備採用國震中心所研發傾斜儀，可即時蒐集路樹傾斜角度數據，每小時回傳一次，只要樹木傾斜角度超過2.5度警戒值，隨即向行控中心發出預警，並通知全線司機行經該路段時應降速警戒，同時派員到現場確認樹木狀況，且設備採用太陽能板充電，能大幅降低人力巡查需求。

高雄市議員許采蓁肯定此設備提升行車安全，但也提到每小時回傳數據，對應15分鐘以內班距的輕軌列車來說，恐無法達成即時預警效果，建議可於風雨警戒時段提高回傳頻率，並訂定異常演練機制，也建議導入影像式AI監測系統，能更全面監測侵入軌道各項異物。

捷運局回應，數據回傳頻率經國立嘉義大學專家評估，避免因樹木自然搖擺產生數據誤判，風雨警戒期間仍採定期巡檢、搭配駕駛員運行時留意方式掌控風險；影像AI監測部分目前尚未導入，不排除後續爭取計畫，共同守護行車安全。