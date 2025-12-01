高雄轉型加速中！陳其邁：演唱會帶動觀光熱潮 成服務業成長關鍵力量

【記者 王苡蘋／高雄 報導】有關議員建議成立演唱會及馬拉松基金會，高雄市長陳其邁今(1)日答詢時表示，演唱會主辦單位是經紀公司，針對不同團體提供客製化規劃，目前日、韓、歐美各國營運模式不同，雙方透過公私協力合作方式，館內交由主辦方全權負責，市府協助交通疏運、城市行銷等相關事務，共同行銷演唱會經濟；另馬拉松可參考日本將東京馬拉松推廣為城市行銷品牌作法，交由運動發展局研議後續相關機制。

陳其邁於受訪時進一步說明，市府團隊努力推動城市轉型，包括產業升級與經濟活絡，尤其台積電等大型高科技企業投資高雄，持續帶動就業與城市發展，強調演唱會經濟與觀光產業對高雄六成服務業人口帶來實質收入成長，形成城市平衡發展重要動能。

為確保民眾居住安全，陳其邁指出，將由工務局請各公寓大廈管理委員會加強宣傳市府提供消防設備、防火材質改善等各項補助項目，另消防設備預算足夠，承諾持續補助住警器、滅火器等相關設備，並持續精進業管大樓內工安管制事項，保障民眾生命財產安全。

有關各國購屋政策優缺點，陳其邁回應，歷年來各界均提出相關討論，過去台灣推動合宜宅雖於轉售、轉讓設定條件，但仍無法有效解決年輕人購屋問題，因此調整作法，採行歐洲國家社會住宅政策，建議住宅政策應採多元化方式，市府研議透過捷運路網，採用地上權住宅、社會住宅等形式，減輕年輕人購屋負擔。

回應公園管理人力，陳其邁說明，高雄包含高大特區、澄清湖、果嶺自然公園等，共有400多公頃綠地，市府已責成公園處、增加人力、擴編預算，並將民間認養機制納入考量。此外，市府115年度編列1,000萬元，用作改善金獅湖、獅山公園附近環境，未來雙湖公園也將改造成生態公園、設置生態廊道。

針對議員關心傳統產業轉型，陳其邁表示，產業轉型重點在於新技術導入、接軌國際資金，並運用過往成功案例，透過數位孿生、智慧AI技術改善製程，讓產業不斷創新、增加競爭力，讓工廠面對全球競爭時保持活力、更有競爭力。（圖╱高市府提供）