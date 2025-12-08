高雄辦演唱會 夜市業績飆4成

高雄演唱會帶動夜市業績成長突破四成。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

韓國年度娛樂指標活動「ＡＡＡ亞洲明星盛典十週年」以及「ＡＣＯＮ音樂節」六日在世運主場館登場，高雄捷運創下單日運量三十一五萬一千多人次，再創今年度單日運量新高；經發局也延續推憑演唱會門票兌換商圈夜市優惠券，帶動夜市業績成長突破四成。

經發局長廖泰翔表示，今年ＡＡＡ亞洲明星盛典首度移師世運舉辦，不僅為高雄帶來龐大的追星粉絲，更成功替在地產業注入了經濟動能。

六合夜市總幹事詹金翰說，夜市不僅成為歌迷的續攤補給站，更有許多明星驚喜現身品嘗小吃。中央公園商圈理事長林濬鴻表示，玉竹街成為追星族熱門踩點行程，許多粉絲採買手燈、小卡、痛包等「應援裝備」，演唱會結束粉絲返回中央公園一帶觀賞耶誕燈飾，再到商圈續攤喝咖啡、小酌，夜生活榮景再現。

經發局表示，韓國人氣男團SUPER JUNIOR明年一月在高雄巨蛋舉辦二十週年巡迴演唱會，呼籲還來不及兌換商圈夜市優惠券的歌迷把握機會，持演唱會票根前往指定捷運站點換取，使用期限至明年二月二十八日。