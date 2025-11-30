高雄辦理「共融拳王賽」 近千人聚集響應國際身心障礙者日

為響應十二月三日國際身心障礙者日，高市府廿九日下午三時在凹子底森林公園舉辦「勇敢出拳 共融拳王賽」，首先由高市府王宏榮副秘書長、社會局蔡宛芬局長與高市府身障權益小組委員們，一起刺破消除對身障者歧視、誤解與偏見的氣球，並呼籲共同建立理解、支持、共融、友善的環境。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，現場設有眾多身心障礙體驗攤位，如幻聽干擾、矇眼挑錢幣、讀唇語等，體驗身障者的困難，理解友善環境的重要；社會局、衛生局、勞工局、教育局、交通局等局處也共襄盛舉，宣導友善身障的各項服務，現場熱鬧非凡、寓教於樂，共有近千人聚集參加身障日活動。

廣告 廣告

王宏榮副秘書長表示，十二月三日是國際身心障礙者日，今年高市府以「勇敢無礙 攜手共融」為主題，高市府及身心障礙團體共同辦理十六場系列活動；今天特別辦理「勇敢出拳 共融拳王賽」活動，呼籲消除歧視，多一點理解、同理，減少誤解，讓更多身障朋友有公平參與的權利。當天所設計共融拳王競賽活動，打破用手勢猜拳，參賽者持易讀簡易圖卡比賽，增進共融。只要有無障礙環境、合理調整及可近性，身障朋友可共同參與社會。

王宏榮副秘書長也指出，高雄市有逾十五萬名身心障礙者，高市府非常重視身心障礙者權益，秉持著身心障礙者權利公約（C.R.P.D）精神「公平參與、機會平等、權益保障」積極布建身心障礙者多元社區照顧資源，包含社區居住、日間照顧據點、社區作業設施、樂活補給站、家庭托顧據點、輔具服務據點等，現已有一百六十八處，其中社區作業設施四十九處，更是全國最多；輔具站量能也持續擴增，目前達三十八處輔具服務站點，實現原民及偏區服務全覆蓋，並運用六輛輔具巡迴專車(含一輛聽力評估車)，提供走動式維修租借評估服務。

此外，也攜手身障團體設計「隱性需求標誌」，促進社會大眾理解障礙者隱性需求者，並適時提供協助；也結合聽障團體設計「聽障者行車友善貼紙」，附上手語服務QRcode，保障聽障者及用路人用路權益，也支持聽障礙者安心行車。

社會局蔡宛芬局長強調，身心障礙者權利公約(C.R.P.D)強調身障者公平參與、機會平等與權益保障精神，這次的共融拳王賽，超過百餘位的身障朋友，有心智障礙、肢體障礙、聽語障等不同類別，和民眾親子共同參與，相互交流，社會局將持續提供更友善且優質的身障服務。