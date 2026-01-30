高雄農村小旅行進軍東南亞 農業局邀近50名業者踩線拓展國際市場

為提升高雄農村旅遊的國際能見度並深化與海外市場的實質連結，高雄市政府農業局於1月25日至30日攜手高雄市觀光協會、旅行社及飯店等觀光產業，邀請來自菲律賓、印尼、馬來西亞及越南等國、近50名東南亞旅遊業者來台踩線，實地走訪高雄多處農村社區，開拓農村小旅行的國際合作新契機。

↑圖說：推介會中，印尼雅加達 ASTINDO 協會副主席ALDO LENDY致詞 ，高雄市政府農業局長姚志旺與觀光局長高閔琳共同致贈精美高雄伴手禮。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局指出，此次踩線活動以「農村社區小旅行」為核心，規劃六天五夜行程，串聯山城、原鄉、海港與城市節點，透過實地體驗與面對面交流，讓海外業者深入理解高雄農村旅遊的內容特色與操作潛力。行程安排業者走入社區、與居民互動，親身感受高雄農村兼具農業、生態與文化的多元樣貌。

踩線團走訪新發社區體驗高雄山茶風味，深入日光小林社區認識大武壠原民文化與歌舞展演，並於糖廠社區參與食農教育與手作體驗，走進南勝社區感受採果樂趣，以及圓富社區的人文導覽與社區實踐，完整呈現高雄農村從農業生產、文化傳承到體驗設計的豐富內涵，串聯「茗山茶、賞人文、品海漁」的農漁業觀光休閒廊帶。

↑圖說：東南亞旅遊業者實地走訪高雄日光小林社區，透過特色飲食與在地體驗，深入感受大武壠族生活樣貌，強化未來行程包裝與市場推廣的合作基礎。（圖片來源：高雄市農業局提供）

除農村行程外，踩線團亦結合駁二藝術特區、愛河灣遊艇體驗與義大世界等城市觀光亮點，展現高雄同時擁有農村特色與城市觀光能量的旅遊優勢。農業局並於1月28日在高雄萬豪酒店舉辦交流推介會，邀集相關單位與觀光產業業者進行面對面洽談，促進後續遊程包裝、通路合作與市場布局。

此次踩線活動結合市府觀光局、觀光協會的產業整合平台，並攜手在地飯店、交通及觀光業者，從接待量能到市場可行性進行整體呈現，協助海外業者實際掌握行程操作模式，作為引介國際旅客的重要基礎。

↑圖說：東南亞旅遊業者於高雄南勝社區參與手作體驗活動，透過實作方式認識在地農業與生活工藝，展現高雄農村旅遊兼具體驗性與文化深度的特色。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺表示，「高雄一日農夫體驗趣」長期整合農村社區資源，透過體驗設計與品牌行銷，讓農村成為具吸引力的旅遊目的地。此次邀請東南亞旅遊業者來台踩線，不僅是行程推廣，更是將高雄農村正式帶入國際旅遊供應鏈的重要一步，期盼吸引更多團客與自由行旅客走進農村，為地方帶來實質人流與經濟效益。未來農業局也將持續結合觀光產業資源，深化國際行銷布局，為高雄農村社區創造多元且永續的發展動能。

