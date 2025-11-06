高雄農業局首辦食材媒合會 旅館業攜手在地農民打造「零距離餐桌」

高雄在地食材邁向旅館餐桌，開創產地直送新模式。高雄市政府農業局攜手高雄市旅館商業同業公會，5日於駁二舉辦「高雄在地食材媒合會」，透過產地到餐桌的「零食物里程」理念，媒合旅館業者與農會、有機農園業者交流合作，期望促進低碳飲食與永續農業發展，打造兼具環保與美味的在地餐飲供應鏈。

↑圖說：今年榮獲首屆國家食農教育傑出貢獻獎優等獎的「李法憲農園」，帶來各式有機蔬果等在地食材，現場安排旅館業者試吃與洽談。（圖片來源：高雄市農業局提供）

活動邀集多家農會與在地農園帶來特色食材，包括美濃農會推薦具有芋香風味的「高雄147米」、田寮區農會代表在惡地地形環境中孕育的「田那提鹹豬肉」，以及榮獲首屆國家食農教育傑出貢獻獎優等獎的「李法憲農園」，提供現場試吃與洽談。現場氣氛熱絡，業者一邊品嚐美食，一邊討論供應鏈、成本與配送等實務議題，盼透過產銷對接，催生長期合作契機。

田寮農會特別以鹹豬肉果串讓來賓現場品嚐，獲得一致好評。農業局也藉此呼籲，國產豬肉均通過屠宰檢驗，安全無虞，非洲豬瘟不會人畜共通傳染，鼓勵旅館業者多選用高雄在地優質肉品，為消費者端上安全又美味的國產食材。

↑圖說：美濃區農會推薦高雄147好米及野蓮等農產（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市旅館公會理事長蕭興永表示，高雄農業局長期致力推廣在地農產，這場媒合會讓旅館業者直接接觸生產者，不僅能強化對高雄食材的了解，也能開拓採購通路。未來雙方可望透過異業合作，打造「高雄味」品牌，共創旅宿與農業雙贏新局。

立法委員李昆澤到場力挺，並親自品嚐美濃紅豆、田寮鹹豬肉與在地有機蔬菜。他表示，高雄農產豐富多元，若能結合觀光住宿，讓旅客在餐桌上認識高雄風土，必能為城市觀光增添亮點。

↑圖說：田寮區農會推薦田那提品牌國產豬肉（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺指出，媒合會不僅讓旅館業者更了解高雄農畜產品，也鼓勵業者運用在地食材打造低碳菜單，為旅客提供兼具地方特色與永續理念的餐飲體驗。「每一道端上桌的菜餚，都是支持在地農業的行動。」他強調，農業局將持續推動食農教育與產銷媒合，讓高雄成為永續農業與美食觀光並行的城市典範。

