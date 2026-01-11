高雄農業韌性2-1》品種創新、智慧管理 農產增值達191.7億

「天使瓜」受歡迎。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄專題報導〕全球氣候異常衝擊下，適地適種成為農業生存關鍵，高雄市以品種創新、智慧管理，打造農業抗氣候韌性，由「美濃米」、「天使瓜」領軍，帶動農業品牌升級，高雄農產值在縣市合併民國100年到去年累計成長75%，促進整體農產增值達191.7億元。

農業局提出調適策略，10年來攜手農業改良場、農業試驗所，推動品種更新，提高產業韌性，以確保在變動環境中，穩定農業產能，提升市場競爭力；以美濃米為例，高雄農改場推動稻米品種更新，育成兼具耐候性與良質米特性「高雄147號」，不僅是國內比賽常勝軍，更二度奪下日本國際稻米金賞，成為台灣米的耀眼之星，市府輔導美濃農會取得首家品種授權，打造「良質米產銷專業區」，種植面積已達510公頃，農會提升乾穀收購價格每公斤29元，讓農民平均每公頃收入增加8千元。

農業局近年也攜手農友種苗公司、岡山祥鶴合作社，創新開發洋香瓜新品種天使瓜，果形圓潤、果肉橙白、甜度15至17度，口感清爽、香氣淡雅，已於岡山、路竹試種，種植面積超過20公頃，導入產銷履歷PLUS制度與冷鏈包裝，全程智慧監控氣象與病蟲害預警，預計今年4月正式上市，將成為台灣果品新亮點。

農試所鳳山熱帶園藝試驗分所也育成早熟棗品種「台農13號雪麗」，農業局協助高雄農民取得授權，近年外銷加拿大、日本等地，占高雄棗整體出口量5成，已成為高雄外銷重要指標水果，深具品質優勢與國際競爭力。

農業局也輔導大寮及美濃農會分別取得高雄農改場育成高雄紅豆8號及9號品種授權，豆粒大、色澤亮，產量每公頃可達1.8至2公噸，不僅耐病蟲、易採收，更是紅豆餅與甜湯專用指定原料，透過品種更新，提升產業穩定度與價值。

雖然新品種展現強大創新動能，老品種仍是高雄農業的根，包括玉荷包荔枝、金煌芒果、珍珠芭樂等經典作物，不僅深受市場喜愛，兼具氣候韌性與文化象徵，讓高雄能在極端氣候下，維持多樣化與競爭力。

從稻米、紅豆到洋香瓜，每一項作物不只是商品，更承載著土地故事，農業局說，新品與老味共榮，讓文化延續，使高雄農業在變局中，開創競爭力與永續性的農業新局面。

