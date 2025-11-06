高雄農產打入飯店、旅館 搶攻旅遊餐飲市場

農業局與旅館商業同業公會辦試吃會，爭取300多家業者合作。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市搶攻旅遊餐飲市場，攜手漢來、福華、翰品等高檔飯店使用美濃米，並與高雄市旅館商業同業公會合作，媒合300多家業者洽談，在地企業支持在地農業，擴大高雄農產內銷市場。

農業局行銷高雄首選農產，打入高檔飯店使用在地食材，包括漢來飯店與美濃農會合作，以糖漬老蘿蔔聯合開發「老蘿蔔起士」等；福華飯店使用田寮鹹豬肉等，並於1樓咖啡廳設置高雄專區；翰品飯店使用美濃米等，並於1樓設罝高雄伴手禮商店，尚有多家飯店洽談中。

廣告 廣告

農業局也攜手高雄市旅館商業同業公會，會員有300多家旅館業者，舉辦高雄在地食材媒合會，美濃區農會總幹事鍾清輝推薦美濃生產的高雄147米及野蓮等農產；今年榮獲首屆國家食農教育傑出貢獻獎優等獎「李法憲農園」，也帶來各式有機蔬果等在地食材，透過試吃交流洽談合作。

國內非洲豬瘟疫情今解禁，田寮區農會以Q彈美味的鹹豬肉果串，分享極具惡地形特色的「田那提鹹豬肉」，農業局強調國產豬肉經屠宰衛生檢查合格，食用安全無虞，呼籲業者力挺高雄在地新鮮國產豬肉等農產。

高雄市旅館公會理事長蕭興永表示，農業局推展在地農產不遺餘力，除透過旅館業向觀光客推廣高雄伴手禮，更提供旅館業者品嘗在地食材，認識高雄優良食材，並媒合通路採購等，透過異業結合強強聯手、共創雙贏。

農業局長姚志旺指出，活動讓旅館業者深入了解高雄優質農畜產品，鼓勵業者運用在地食材設計低碳餐飲菜單，也讓觀光客感受旅館悉心準備高雄獨特風味餐食，以實際行動支持在地農業，為旅程留下美好印象，農業局也將運用多元管道，持續推廣高雄農產，打造永續農業。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中爆非洲豬瘟破口、疫調錯誤百出 農業局、環保局長雙雙被拔官

鳳凰恐轉強颱從南部登陸 連3天影響台灣

又又又打臉！王姓獸醫佐首發聲未投藥 10/13根本未通報

中市府非洲豬瘟專案報告曝光！稱「防疫成效顯著」 懲處2基層人員

