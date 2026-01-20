高雄迎今年首艘首航郵輪

高雄港二十日迎接今年首艘首航郵輪「海洋富士號」。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

高雄港二十日迎接今年首艘首航郵輪「海洋富士號」，高雄港務分公司以噴水儀式迎接，並致贈船長首航紀念牌。

高雄港務分公司表示，三井海洋郵輪隸屬日本三大航商之一的商船三井集團，為其旗下商船三井株式會社的郵輪品牌，分別營運「日本丸號」及「海洋富士號」兩艘郵輪。其中「日本丸號」曾於一一二年十二月三十一日首次靠泊高雄港旅運中心一同迎接新年。

「海洋富士號」前身為璽寶郵輪「奧德薩號」，曾於一一三年三月三十日首航高雄港，並劃下最後一次航行高雄港的句點；現以嶄新的日式風情重新亮相，再度造訪高雄港，本次航程自日本那霸啟航，依序首航靠泊高雄港、安平港、台中港三個國際港口。

「海洋富士號」總噸數三點二萬噸、載客數四百五十八人，並以近一比一的船員與旅客比展現日式服務精神，具日本文化特色的美食。

為歡迎以日本旅客為主的一百八十九位郵輪旅客蒞臨高雄港，高雄港務分公司與高雄市海洋局安排傳統原住民迎賓表演，邀請旅客配戴原住民頭飾，參與迎賓舞蹈互動。