高雄迎接TWICE開唱 城市級應援多處點藍燈

（中央社記者林巧璉高雄18日電）韓國女團TWICE將於22、23日在高雄國家體育場開唱，高雄自今天起在大港橋、衛武營、流行音樂中心、愛河、旅運中心、捷運美麗島站、中央公園站等7處點起藍燈和雷射字體，歡慶TWICE到來。

TWICE演唱會「THIS IS FOR」主視覺為「藍色」，高雄市長陳其邁今天說，現在已經進入為TWICE應援階段，每個人是ONCE（TWICE粉絲名稱）。陳其邁的社群帳號頭像近日也悄悄將頭髮換上藍色，還手持棒棒糖造型手燈，慶祝TWICE到來。

廣告 廣告

繼上次韓國女團BLACKPINK重返高雄開唱，高雄以城市級應援喜迎天團與粉絲。這次也以「巡迴視覺藍」燈光文字秀，用7大景點的藍色燈光迎接TWICE，且大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口等處，還加碼TWICE、THIS IS FOR WORLD TOUR等雷射字體。

高雄市經發局今天也宣布推出應援交通優惠，和泰集團旗下yoxi、iRent及去趣等3大品牌紛紛響應，加碼祭出粉絲專屬的搭車金、抵用券、點數回饋等交通優惠。除憑演唱會門票兌換商圈夜市優惠券，同時串聯双黄、南喃至嶼、埕拾參等10家精選餐酒館，攜手舉辦ALCOHOL FREE應援企劃。

「巡迴視覺藍」時間為18日至23日下午5時30分到晚上11時；另外還有「主題交通號誌燈」，號誌會提醒LOOK TWICE、TWICE 2025 KAOHSIUNG，時間18日至23日，地點在世運大道、左楠路口；中山一路及五福二路口、五福二路及玉竹三街口；駁二藝術特區的大勇路及公園二路口。

TWICE也將「獻聲捷運進站廣播」，團體成員將驚喜獻聲，邀歌迷一起搭車前往演唱會，時間自11月20日到23日，地點為高雄捷運全線。（編輯：謝雅竹）1141118