高雄近3萬棟石綿瓦建物 民代估清完恐逾70年

雙層包裝內裝著石綿瓦建材，外層再以太空包包覆，後續由高市環保局人員請契約清運廠商運走，在高雄清運人員1天至少清運10個點。

不少民代接到陳情，石綿瓦清運等待時間太久。根據環境部統計，全高雄約有3萬棟含石綿建物，棟數僅次於台南，排名全台第2高。但民代也發現，若以高雄平均1年清理量750公噸來換算，去（2024）年全市總量約5萬多噸，換算下來得超過70年才清得完。

民進黨高市議員邱俊憲指出，「議會在審議市政府送進來的墊付案的時候，它這筆預算其實只能處理部分的量能而已，那整個高雄市有數萬戶有這樣子廢棄石綿瓦要去清運的問題。」

市府回應，石綿瓦是早期建材，高雄推動清除處理補助計畫今（2025）年是第2年，近來清運需求大增是因山陀兒颱風過後造成。

高雄市民蔡先生表示，「養雞的、養豬的那種才有在用，其他沒有在用，主動要拆的除非說政府有想要補助去拆，不然它就放在那邊又沒啥用到。」

高市環保局廢管科長蘇皇信回應，「因為去年山陀兒颱風過境，有大量使用石綿瓦用戶屋頂受損，短期間湧入大量民眾申請案件，因經費不足造成受理案件清除期程稍有落後。」

截至114年3月，高雄已完成565件石綿廢棄物清理，只是原核定補助額度已用完，加上全數清除預算與中央補助金額有好幾千萬差額，將逐年編列預算也向中央追加爭取補助經費。

