高雄退休宅綠裝修推薦，好評老屋翻新團隊

【商家指南推廣專題】

圖片由澤物設計提供

在打造安心舒適的居家空間時，越來越多人開始重視健康建材與生活動線規劃，尤其是邁入退休階段後，更希望家能成為放鬆、自在又無後顧之憂的地方。高雄退休宅綠裝修推薦品牌「澤物設計」，便以溫暖細緻的風格與綠裝修精神，成為不少家庭進行老屋翻新或退休宅規劃時的安心選擇，他們強調讓家像水般潤澤、自在，因此透過友善建材與貼近生活的設計細節，打造能住得久、住得安心的退休居所。

澤物設計成立於民國109年，創辦人自小家境並不寬裕，無法擁有新房子，母親常帶他到圖書館閱讀國外設計雜誌，於是他便在白紙上描繪心中理想的家。這段陪伴母親的記憶，成為他日後投入設計領域的重要起點，也使澤物設計的作品總是充滿溫度、關懷與對家的理解，品牌希望透過設計滿足屋主對「幸福生活」的想像，實現能回應屋主生活節奏與情感需求的空間細節。

廣告 廣告

高雄退休宅綠裝修推薦品牌澤物設計，擅長規劃符合銀髮族習慣的安全配置，在動線上預留更寬敞的通道，減少不必要的轉折，並降低浴室門檻、預留輪椅可通行的空間。照明設計也以柔和、無眩光為原則，加上夜間路徑光源與浴室扶手、安全導角等細部安排，看似細微卻能在日常使用中帶來巨大差異。

除了動線安全，澤物設計在退休宅中，於浴室、臥室或走道等日常停留時間較長的位置設定呼救鈴及跌倒感應裝置，若長輩遇到緊急狀況便能第一時間通知家人，提升居家的安心程度。材質則以低維護、好清潔為主，例如：耐髒、不易卡灰塵的建材，減少長輩整理空間的負擔；收納部分亦依使用頻率調整高度，讓拿取更順手。

澤物設計也深耕綠裝修領域，選用低甲醛、低VOC的建材，並優先挑選通過綠建材標章、水性漆與低氣味塗料，確保完工後居家空氣品質更符合健康標準，施工過程採低粉塵、低氣味工法，像是系統櫃集中裁切、減少黏著劑使用等方式，降低室內裝修對屋主生活的干擾。所有材料皆附有SGS或甲醛釋放量數據，並可配合第三方檢測，打造令人安心的退休宅設計或老屋翻新，使品牌建立高雄退休宅綠裝修推薦口碑。

澤物設計的作品多次獲得國際肯定，包括IF Design Award及義大利A' Design Award大獎。其中案例「漎禾Song He」便由科技領域工程師屋主委託，他希望家跟工作一樣高效便利，因此團隊以現代簡約風格為基礎，搭配石材電視牆、深木色櫃體與柔和照明，營造沉穩且具溫度的氛圍，且導入全屋智慧住宅系統，燈光、空調、窗簾及影音設備皆可透過語音或感應控制，再次呈現品牌以人性化思維打造空間的理念。

追求符合銀髮族需求的退休宅規劃，或希望透過老屋翻新重新打造舒適、健康的生活環境，澤物設計的細膩規劃與綠裝修專業，都能為屋主量身建構最理想的居家樣貌。如果您正在尋找高雄退休宅綠裝修推薦團隊，或希望找到值得信賴的老屋翻新設計品牌，澤物設計便能以專業綠裝修工法、安全友善的生活動線與國際認證的美學實力，陪伴您打造安心的退休生活。

更多高雄退休宅綠裝修推薦資訊請洽以下連結

品牌名稱：澤物設計

聯絡電話：07-9750195

地址：高雄市新興區錦田路101號

營業時間：週一至週五09:00~18:00

官網：https://rink.cc/nidh0

LINE：https://rink.cc/p5xln

Instagram：zewu_design

以上訊息由澤物設計提供