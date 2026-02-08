高雄透天厝惡火！家屬崩潰「屋內還有人」 搜救驚見男性焦屍

【緯來新聞網】高雄市鳳山區保泰路一處3樓透天厝，今（8日）凌晨傳出死亡火警，警消獲報前往救援，火勢在1小時內撲滅，搜救人員在3樓發現一具男性遺體，詳細起火原因仍有待釐清。

火災發生在今天凌晨0點22分左右，警消出動23車61人前往搶救，到現場發現整棟建築已全面燃燒，竄出濃煙，且傳出有人員受困，隨即布水線進行灌救。



火災當下，有4人逃出，火勢在1時10分撲滅。搶救過程中，有家屬崩潰大哭，表示親人還在屋內。警消全力搜索後，在3樓發現一具男性遺體，另外在2樓發現一具貓的遺體。



警方表示，該透天厝為一家四代7口同住，年齡從83歲到6歲不等。火災發生時，有2人外出，屋內5人有4人成功逃生，死者35歲顏姓男子為第三代成員，在清潔公司上班，當時睡在3樓，疑因2樓火勢猛烈、樓梯遭濃煙與火焰阻斷，無法往下逃生，只能退到3樓屋後避難，最後仍不幸身亡。



消防局提醒，居家環境勿堆積過多雜物，以免火災時助長延燒，平時應注意用火、用電安全，並推廣裝設住宅用火災警報器，爭取火災初期的逃生時間，降低人命傷亡風險。

