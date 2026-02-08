高雄透天厝暗夜惡火 屋主等4人逃出但孫子罹難

高雄發生透天厝大火，警消迅速到場撲滅火勢，但仍有一人罹難。（圖：民眾提供）

高雄市鳳山區保泰路今天（8）凌晨0時22分發生民宅火警，火場是一棟3層樓透天厝，裡面住著一家四代，凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報派出大批消防人車前往灌救，雖然火勢很快就被撲滅，但逐層清查時，在3樓仍發現屋主35歲的孫子已燒成焦屍，詳細的起火原因有待警消進一步調查。

這起火警是發生在鳳山區保泰路一棟透天厝，2樓先起火燃燒，但火勢很快向上延燒，同時冒出大量濃煙，警消獲報立刻出動23車61人馳援，消防局長王志平也親自到現場指揮救災，部署水線灌救，火勢在0點51分獲得控制，1點10分完全撲滅。

據了解，火警發生時，住在1、2樓的屋主等4人已自行逃出，但清理火場時發現屋主的35歲孫子，獨自住在3樓，因逃生不及，葬身火窟，由於已明顯死亡並沒有送醫。