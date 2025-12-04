高雄透天厝突竄火！2樓以上全燒光 住戶急逃生

彩券行二樓竄出火舌，大量黑煙往天空蔓延，場面相當驚人。（圖／民眾提供）

高雄岡山區一棟透天厝於今天傍晚6點多突發火警，二樓住宅不明原因起火，火勢迅速向上延燒至三樓，整棟二樓以上陷入火海。所幸二樓住戶、一樓彩券行及隔壁店家人員均及時疏散，無人受傷。火勢雖猛烈但未延燒至鄰近建築，然而住家已全毀，起火原因仍待調查釐清。

彩券行二樓竄出火舌，大量黑煙往天空蔓延，場面相當驚人。（圖／民眾提供）

火警現場畫面驚人，彩券行二樓竄出火舌，大量黑煙向天空蔓延，二樓以上完全陷入火海，不斷傳出劈哩啪啦的爆裂聲響。整條街道濃煙密布，多部消防車趕到現場，架起雲梯車全力控制火勢，消防員迅速佈設水線進行灌救。

一位熱心民眾表示，他先是聽到一個小小悶住爆炸的聲音，抬頭看見二樓開始有小火球冒出，立即通知彩券行員工撤離並報警，大約兩分鐘內火勢就完全燃起。附近店家也提到聽見類似放鞭炮的聲音，還有窗戶爆裂的聲響。

一樓彩券行員工，和隔壁咖啡廳內顧客，緊急疏散完畢，二樓民宅的住戶，也順利逃生。（圖／民眾提供）

火警發生在民有路的透天厝，起火點位於二樓。一樓彩券行員工與隔壁咖啡廳顧客均已緊急疏散，二樓住戶也順利逃生。該熱心民眾還特別向警方報告有一位穿四角褲的長者可能仍在屋內，但後來確認該長者已安全離開。據了解，當時隔壁咖啡店約有10至20人，連鎖咖啡店的一個小角落也被波及。

岡山消防分隊副中隊長洪湟幃表示，現場是燒雜物，燃燒面積約28平方公尺。雖然這場火災沒有造成人員傷亡，但三層樓透天厝的二樓以上已被燒毀殆盡，住戶的家園全毀，短期內難以恢復正常生活。詳細的起火原因有待進一步調查釐清。

