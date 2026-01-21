高雄透天堆回收物整棟燒 鄰居遭波及哭紅雙眼

今（21）日上午十點多，高雄前鎮佛公一處透天民宅路發生火警。（圖／東森新聞）





今（21）日上午十點多，高雄前鎮佛公路發生火警，透天民宅內部堆放回收物，從一樓開始起火往上延燒，火勢竄到頂樓，延燒到隔壁鄰居家，鄰居婦人看著自家頂樓也開始冒黑煙，當場落淚。

透天民宅一樓車庫冒出火光，火煙不斷竄出，火勢一路往上延燒，連頂樓也開始起火冒煙，消防人員到場，趕緊佈水線灌救，但內部堆放資源回收廢品，火勢延燒的速度非常快，短時間內難以撲滅，甚至隔壁鄰居家的頂樓也被火勢波及，婦人看著頂樓不斷冒黑煙，傷心得直掉眼淚，心裡又著急又難過。

婦人傷心眼淚。（圖／東森新聞）

遭波及鄰居：「（屋主）喊火災，我們當時在外面在喊她，進去就把她推出去拖出來，紗窗要進門的地方，那裡已經燒起來了，現在燒到我們這邊，越來越嚴重了。」

這起火警發生在21號早上10點多，高雄前鎮的佛公路，消防局出動13車25人前往搶救，87歲的女屋主逃生不及，手腳輕微燒燙傷緊急送醫，警消不到一小時撲滅火勢，至於起火原因，還有待火調科進一步釐清。