高雄透天民宅竄火舌 2人驚險逃出1人嗆傷送醫

高雄市苓雅區昨(5)日晚上發生火警，一棟透天民宅5樓突然起火燃燒，大量濃煙跟火舌從窗內不斷往外竄。消防隊獲報後出動16車38人趕到現場，在10分鐘內將火勢控制。起火當下一共有一男一女從5樓逃出，其中74歲的男屋主疑似嗆傷，由救護人員協助送醫。

濃濃黑煙還有猛烈火舌不斷從透天民宅5樓窗內竄出，消防隊抵達起火現場，隊員坐上雲梯車嘗試將火勢控制住，起火地點發生在高雄市苓雅區一棟透天民宅內，昨日晚間6點多民宅5樓突然起火燃燒，消防隊搭設水線進行灌救，但有民眾驚覺自己家隔壁，竟然燒的這麼嚴重在外面看的又急又慌，隔壁鄰居說：「怎麼一出來看是我家隔壁，我家隔壁在火燒，有可能是電線走火，沒有人在那裡煮東西。」

根據消防了解，5樓屋內當時住著一家四口，其中2人不在家剩下1男1女，起火發生當下立刻從屋內逃離，當中74歲的男屋主疑似嗆傷緊急送醫，第一大隊第二中隊長黃思凱說：「這個我們有做預防性的治療，因為他的臉部有一些燻黑，我們有做預防性的給氧，火勢在10分鐘內就壓制。」

消防總共出動16車38人迅速將火勢撲滅，但觀察透天民宅5樓外觀已經被燒得焦黑，因為當時起火點就在靠近道路的房間，房間裡面堆放著雜物，幸好沒有嚴重傷亡，但詳細起火原因仍待火調小組持續釐清。

