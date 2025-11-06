高雄透天社區逾6戶遭竊！ 1人遭逮羈押.警續追共犯

高雄市 / 綜合報導

高雄鳳山一處透天厝社區，這邊住了不少醫生、老闆、員警，上個月底連續發生竊案，初步了解，至少有6戶以上遭小偷入侵，整起案件，檢方很低調，僅透露，逮了一名犯嫌羈押中，而實際回到現場住戶說，竊嫌很狡猾，為了躲避監視器，從後門進入，接著爬上二樓遮雨棚，再尋找未上鎖的門窗進入屋內偷走現金、黃金等值錢物品，住戶推論，可能有3到5人一起犯案。

巷弄內的寧靜社區，晚間幾乎只剩下住戶在出入，根本沒什麼人車會經過，現在傳出這一處千萬透天社區，上個月底遭宵小入侵，而且至少有6戶以上遭竊，現金、黃金等值錢物品不翼而飛損失慘重。

社區住戶說：「保險櫃是把它隱藏起來，然後但是他說還是被找到，而且被打開，賊是比較聰明的他把包裝留下來。」遭竊社區住戶說：「洗完澡(窗戶)就不想關，誰想到說他從那裡上去，家裡損失的都是首飾的東西應該都是黃金類，損失大概也有20(萬)30快有吧。」

被狡猾的竊賊闖入屋內，因為看不出痕跡，根本不知道家裡遭外人入侵，周邊住戶說：「那個時候他們(員警)還有跑過去看旁邊的巷子怎樣的，應該就是有預謀性，有組織有同夥，你光講7戶的東西要拿出來，那一定都知道東西。」

這一處位在高雄鳳山區透天社區，住了不少醫生、老闆，10月底遭竊賊盯上，疑似連員警家也淪為下手目標，初步了解共有6戶以上都被偷，而對於整起案件檢警都不願多透露細節，僅說逮一人羈押中。

社區住戶說：「目前是說3到5個人，應該是研判是從後面，因為最後面那邊的採光罩有腳印。」知情的住戶表示，有聽說應該是集團式犯案，他們躲開監視器，接著爬上二樓遮雨棚，尋找門窗沒有上鎖的住家，其實以這區的房價來說，新住宅大樓，每坪約31~35萬元，而像這樣的10幾年透天別墅，大約一坪30萬元左右，一棟超過1500萬元，竊賊是早就觀察許久，有了縝密計畫嗎？現在檢警也都持續調查中。

原始連結







