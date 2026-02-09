高雄這所小學有飛機 中興號教練機噴修整新亮起來了

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市岡山區兆湘國小前身為「空軍子弟小學」，因鄰近空軍基地，過去曾培育無數空軍子弟與飛官子女就學，曾是「飛行員的搖籃」，校園內展示的「中興號」教練機，歷經10年風霜後於去年底完成全面噴修整新，今年寒假以嶄新姿態亮相，吸引大批校友回校拍照打卡。

兆湘國小因為空軍基地有著密切的關係，2014年11月由國防部正式捐贈予退役的編號0720的「中興號」教練機在校園內展示，該機為我國自行研製的螺旋槳教練機，也是AT-3高教機的前身之一，設於校園內的實體軍機之一為全台少見，不僅象徵著世代空軍精神與航空夢想的傳承，亦肩負航空科普教育與全民國防教育的重要任務。

由於中興號教練機在戶外展示歷經日曬雨淋，外觀逐漸斑駁，為延續其教育價值與文化意義，校方於2025年底完成整體噴漆與檢整工程，使機身重新展現原有英姿，並同步結合校園通學步道規劃，打造具教育意涵的「全民國防通學步道」。沿線設置空軍意象牆與航空知識導覽，讓學生在日常通學與校園生活中，自然接觸航空歷史與國防概念。

除了中興號教練機本體，兆湘國小整體校園空間設計亦別具巧思。校舍外觀融入飛機堡壘意象，並設置大型螺旋槳造型地標，強化航空主題校園特色，使校園宛如一座縮小版的航空教育園區。校長陳麗玉希望透過具象且生活化的設計，讓學生在潛移默化中培養對科學、工程與國防議題的興趣。

