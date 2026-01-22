南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導

韓國男團SuperJunior成軍20周年，２３日開始一連三天在高雄舉辦三場演唱會，讓許多粉絲超級期待，而今天下午，其中六位成員已經抵達小港機場，現場擠滿粉絲，熱情迎接偶像到來。





高雄連唱三天! Super Junior抵台 大批粉絲接機

隊長利特拿手機拍粉絲，還拉下口罩超寵粉。（圖／民視新聞）SuperJunior成員抵達台灣，依序走進機場大廳，現場粉絲尖叫聲此起彼落。走在最前面的始源和藝聲，對著左邊右邊粉絲，親切揮手打招呼，緊接著圍著藍色圍巾的東海出現，揮手比YA。身穿紫色外套的利特，則是將口罩拉下，讓粉絲拍好拍滿，還拿手機紀錄粉絲熱情模樣。穿著白色外套的厲旭，和深色外套的銀赫，沿路揮手打招呼，六個人都非常熱情。

成軍２０年的韓國男團，即將在高雄開唱三天。（圖／翻攝畫面）從機場大廳到戶外接著上車，裡裡外外擠滿名百位粉絲，不少人一早就來卡位，就是要在演唱會舉辦前，搶先看看心愛偶像。粉絲vs.記者：「我從早上十點開始，十點開始排隊這樣子，看到看到很近心情非常的好，希望我們的歐巴們可以常常來高雄，歐巴我愛你。」粉絲：「等了多久我們九點多就來了應該吧，明天會啊明天看演唱會，本來是演唱會套在手燈上面。」韓國男團SuperJunior，成軍20周年，去年11月在台北舉辦演唱會後，這個月23日開始，將在高雄一連三天舉辦演唱會，而剩下的三名成員則是，預計會在23日下午抵台，與粉絲見面。

