高雄連夜3震、台南清晨再搖！專家：皆為1月6.4強震餘震 有助能量釋放

高雄甲仙與台南楠西短時間內連續發生4起地震，引發南部居民擔憂。不過地震專家郭鎧紋表示，這些震動皆為今年1月21日規模6.4主震的餘震，震度多在5以下，有助於釋放能量、降低大地震風險，民眾無需過度恐慌。

根據資料，甲仙昨（11日）晚3震分別發生在晚間10時49分、10時59分與11時19分，其中2起達規模4.7，另1起規模3.5，震感明顯。高雄、台南與嘉義的最大震度都達到4級，讓南部居民徹夜難眠。

沒想到今（12日）清晨4時24分，台南楠西區也出現規模4.0地震，震源深度僅8.9公里，台南最大震度同樣達4級。高雄與台南在短時間內連續出現4起有感地震，讓南部民眾擔憂地震活動頻繁，是否意味著更大的地震即將到來。

對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋今表示，這4起地震其實都是今年1月21日凌晨規模6.4地震的餘震。當時原本標示為嘉義縣大埔鄉的震央，後來修正為台南楠西區，而今日清晨的地震震央就與當時相當接近。

郭鎧紋補充，包括昨夜甲仙的連3震與台南的這起地震，都屬於該次主震後的餘震活動。他強調，規模小於5的地震有助於能量逐步釋放，反而能降低未來發生大規模地震的風險，因此民眾無需過度擔憂。

