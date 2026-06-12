高雄連日大雨侵襲路口監視設備 警成功搶修205支

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高雄連日大雨侵襲路口監視設備，警方利用雨停時成功搶修205支。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連續近一週豪大雨，各警分局回報近千支監視器故障，佔全市路口監視器1 ％左右，其中部分遭雨攻受損，員警和廠商利用間歇雨停時間搶修，已修復205支，得以維持94.97 ％的高妥善率。

由於警方辦案最主要的利器之一，就是「鷹眼」監視器鏡頭，但因連續多天間歇性豪大雨，造成高雄有不少地區積水，也有多處路樹枯枝掉落，加上持續傾盆大雨，部分區域的監視器遇雨侵襲而斷路。

據統計，全市目前監視器數量約24000多支，降雨前故障972支待修，妥善率95.95 ％，降雨後約故障1400多支，大雨約造成3、400支監視器受損，市警局犯防科、通信隊組成的維修小組，以及各分局的維護小隊也都待命搶修，只要雨停露出短暫陽光，就會出動檢修。

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警方表示，截至今(11)日共修復205支，妥善率94.97 ％，其中三民二分局、新興分局檢修相當積極，均已各修復21支監視器及鏡頭，高市各區交通、治安等條件，並未因路口監視器被雨襲而受影響。

高雄連日大雨侵襲路口監視器，警方趁雨歇成功搶修205支並，持續修復中。(記者黃良傑攝)

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