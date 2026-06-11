高雄連日大雨免奔波 移民署「行動列車」開進大寮

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近期高雄連日滂沱大雨，外出辦事相當不便，但政府貼心服務不中斷，內政部移民署南區事務大隊高雄市第一服務站十日將「行動服務列車」開進高雄市大寮戶政事務所，現場提供居（停）留法令諮詢、個案關懷，以及居留延期、居留日期證明書等簡易收件服務，讓在地來自越南的新住民姊妹范小姐和朋友直呼：「不用大老遠跑來跑去，真的方便又暖心」！(見圖)

大寮戶政事務所今(十一)日說明，為打破距離限制、提供更貼近民眾需求的服務，移民署高雄市第一服務站今年特別規劃「到府關懷、宅配愛擴大便民行動服務加值方案」，透過溫暖的「行動服務列車」定期深入各地巡迴服務。

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大寮戶政事務所現場除了有專業親切的服務人員協助申辦各項案件、解答法令疑義外，更成為新住民在臺生活的重要「應援團」；不論是剛取得居留證對規定還不太熟悉的新朋友、或是需要辦理延期的資深新住民，都能在現場獲得最即時且安心的協助與解答。

移民署表示，「行動服務列車」將持續深入社區服務，下半年仍將巡迴各戶政事務所及新住民家庭服務中心（包括鳳山、旗津及大寮等地），並預計於十月七日再次前往大寮戶所駐點服務；新住民朋友與家屬可密切留意每個月的服務時程，選擇最方便的地點就近洽辦。

大寮戶政事務所主任楊美玲指出，戶所除持續提供各項便民措施外，也積極配合高市府民政局推動各項新住民在地適應和關懷服務；並同步分享內政部最新防詐資訊，將貼心便民服務與防詐觀念融入日常生活中，協助新住民打造更友善安心的生活環境。