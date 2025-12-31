高雄連環撞「女騎士不治」 6旬肇事駕駛連撞3車重傷
高雄市 / 綜合報導
昨（30）日下午一點多，一名65歲陳姓男子駕駛車輛行經高雄大寮區鳳林三路，因為不明原因撞上同向機車騎士後，又往前撞上停放路旁小貨車，和行駛中的小客車，直到擦撞民宅圍籬才停下。遭撞的39歲陳姓女騎士，傷勢過重，送醫急救仍宣告不治。至於闖禍的駕駛也重傷送醫，警方表示駕駛沒有酒精及毒品反應，什麼原因肇禍，還有待釐清。
監視器畫面拍下，轎車行經道路後，突然一名騎士連人帶車慘摔路面，後方車輛目擊狀況，紛紛將車輛停下，但肇事駕駛沒有停下，而換個角度看，當時肇事駕駛，先是撞擊前方騎士後，又往前，撞上另一輛小貨車及小客車後，再將民宅圍籬撞得凹陷，才停下車輛。
附近住戶說：「我出來時候人已經躺在那邊，摩托車倒在地上了，車子已經不見了。」附近住戶VS.記者說：「我就放三角錐在前面不要讓她二次傷害，因為車輛不少(肇事車沒看到了)沒有，我都沒看到，(有聽到煞車聲嗎)沒有，我就聽到撞擊聲(都沒煞車)對。」
事故意外發生在，30日下午一點多，65歲陳姓男子駕駛小客車行經高雄大寮鳳林三路，先是撞上同向39歲陳姓女騎士後，又撞上停放路旁小貨車及行駛中小客車，最終擦撞民宅圍籬才停下。
大寮分駐所所長陳俊浤說：「事故造成陳男受傷送醫，陳姓女子送醫後不治，陳男酒測值及毒品快篩均為陰性。」不幸遭撞的陳姓女子，傷勢過重送醫急救後還是不幸離世，而闖禍駕駛沒有酒駕及毒品反應，是否精神不濟或另有原因釀禍，還有待進一步調查釐清。
