高雄連2震「規模4.7」 網驚大地震前兆？專家回應了

南台灣昨晚至今晨發生4起連續地震，其中高雄甲仙兩次規模達4.7的極淺層地震，引起當地居民恐慌。地震測報中心科長邱俊達表示，這些地震與1月21日嘉義大埔地震後的應力調整有關，並指出該區域地質條件複雜且脆弱。前地震中心主任郭鎧紋則解釋，台南嘉義一帶地震頻繁，規模3至4的地震屬於正常能量釋放，民眾不必過度擔心，但提醒震央附近仍可能發生較小規模地震。

台南、高雄發生地震，其中兩次震央在甲仙，規模都有達到4.7。（圖／民眾提供）

昨晚10點49分，高雄甲仙發生規模4.7、深度僅8公里的極淺層地震，民眾描述感受到明顯左右搖晃並伴隨巨響。不到半小時後的11點19分，同一地區又發生另一起規模4.7的地震，同時間居家監視器也捕捉到震動瞬間，國家級警報聲隨即響起。在這兩次主要地震之間，甲仙地區於22點59分還發生了規模3.5的地震。

地震中心解釋，這回跟應力調整是有點關聯。（圖／TVBS）

今天清晨4點24分，震央移至台南楠西，發生規模4.0的地震。一位楠西居民表示，感受到明顯搖晃且持續時間稍長，完全被震醒並嚇得跳起來。對楠西居民來說特別心有餘悸，因為年初才經歷規模6.4的地震。而大埔居民描述地震發生時正在睡覺，床開始搖晃，正準備逃離時震動便停止了。

專家點出，規模三或四的地震，都屬於正常能量釋放，也能避免後續累積成大地震。（圖／TVBS）

邱俊達解釋，這些地震主要源於菲律賓海板塊與歐亞板塊的相互碰撞，加上1月21日大埔地震後的應力調整，導致附近區域出現零星地震。他特別指出台南的地震已被歸類為大埔餘震序列的一部分。

許多南台灣民眾回憶地震時感受到強烈地鳴聲，不僅半夜被驚醒，更擔心這可能是大地震的前兆。對此，郭鎧紋表示，台南嘉義一帶地震本就頻繁，規模3至4的地震持續釋放能量，反而較不易累積成大規模地震。地震中心坦言，規模4.7的地震，後續不太會預估餘震，但影響程度不會像大埔地震那樣劇烈，台南高雄震央附近區域仍可能因應力調整而發生較小規模的地震。

