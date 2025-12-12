高雄連2震「規模4.7」 網驚大地震前兆？專家回應了
南台灣昨晚至今晨發生4起連續地震，其中高雄甲仙兩次規模達4.7的極淺層地震，引起當地居民恐慌。地震測報中心科長邱俊達表示，這些地震與1月21日嘉義大埔地震後的應力調整有關，並指出該區域地質條件複雜且脆弱。前地震中心主任郭鎧紋則解釋，台南嘉義一帶地震頻繁，規模3至4的地震屬於正常能量釋放，民眾不必過度擔心，但提醒震央附近仍可能發生較小規模地震。
昨晚10點49分，高雄甲仙發生規模4.7、深度僅8公里的極淺層地震，民眾描述感受到明顯左右搖晃並伴隨巨響。不到半小時後的11點19分，同一地區又發生另一起規模4.7的地震，同時間居家監視器也捕捉到震動瞬間，國家級警報聲隨即響起。在這兩次主要地震之間，甲仙地區於22點59分還發生了規模3.5的地震。
今天清晨4點24分，震央移至台南楠西，發生規模4.0的地震。一位楠西居民表示，感受到明顯搖晃且持續時間稍長，完全被震醒並嚇得跳起來。對楠西居民來說特別心有餘悸，因為年初才經歷規模6.4的地震。而大埔居民描述地震發生時正在睡覺，床開始搖晃，正準備逃離時震動便停止了。
邱俊達解釋，這些地震主要源於菲律賓海板塊與歐亞板塊的相互碰撞，加上1月21日大埔地震後的應力調整，導致附近區域出現零星地震。他特別指出台南的地震已被歸類為大埔餘震序列的一部分。
許多南台灣民眾回憶地震時感受到強烈地鳴聲，不僅半夜被驚醒，更擔心這可能是大地震的前兆。對此，郭鎧紋表示，台南嘉義一帶地震本就頻繁，規模3至4的地震持續釋放能量，反而較不易累積成大規模地震。地震中心坦言，規模4.7的地震，後續不太會預估餘震，但影響程度不會像大埔地震那樣劇烈，台南高雄震央附近區域仍可能因應力調整而發生較小規模的地震。
更多 TVBS 報導
3地震「劇烈搖晃」民眾嚇到晃到想吐！專家：未來3天恐再襲擊
台南18區停水39小時！ 高雄停53小時最久 店家陸續公休
BLACKPINK高雄開唱！搶嘸飯店改訂台南「雙人房破萬」
獨／跨足中南部！ 賊赴高雄偷車「騎回雲林」 再竊汽車躲台南
其他人也在看
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 120
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
快訊／青森6.7強震！日本氣象廳緊急開記者會 「首波海嘯」已抵達
日本青森縣東方外海當地時間12日上午11時44分再度發生強震，規模達6.7，氣象廳隨即對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布「海嘯注意報」，並呼籲民眾立即遠離海岸，稍早第一波海嘯已抵達青森縣小川原港。對此，稍早氣象廳宣布將於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
入冬最強冷氣團來了！連續2天低溫下探10度 一圖看懂一週天氣
中央氣象署指出，今天（12日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，天氣風險公司林孝儒表示，今、明（12、13日）2天迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量。氣象專家吳德榮提醒，下週日晚、週一（14、15日）有一波冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團
週末將迎來入冬以來最強的冷空氣，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，強冷空氣將於13日晚間迅速南下，中央氣象署也已將其升格為大陸冷氣團。各地氣溫將逐漸下降，特別是在週日晚間至下週一清晨，將進入此次冷空氣的最強時段。整體而言，這波冷空氣不僅是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大陸冷氣團12/13殺到「急凍3天」 明雨彈先襲北台灣
要變冷了！氣象署指出，週六(13日)晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，這波冷空氣將持續影響到下週一，下週二就逐漸回溫。此外，明天起水氣增多，北部、東北部地區有局部大雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團「這天抵達」最冷下探10度！鄭明典揭「先下雨後乾冷」時程曝
生活中心／巫旻璇報導中央氣象署預估，明（11日）東北季風將再度略為增強，各地清晨與夜間都會感覺更涼，迎風面水氣也會稍微增加，北台灣白天高溫將略下降。預測各地低溫約落在17至20度之間，白天北部及東部約24至26度，中南部仍可達27至29度。另外，從本週末一路到下週一（12/15），將有兩股冷高壓陸續南下影響天氣。前氣象局長鄭明典也提醒，明天起隨著新的冷高壓靠近，東北季風將再度增強、濕度回升，部分地區會先迎來降雨，週末天氣將逐步轉為乾冷型態。民視 ・ 1 天前 ・ 1
入冬首波冷氣團要來了！鄭明典1圖示警：給台灣帶來快速降溫
本週六（13日）晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。對此，前中央氣象局長鄭明典今日在臉書分享地面天氣圖，指陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050、左邊1054，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣北北基宜防大雨 周末冷氣團南下低溫探10℃
中央氣象署表示，受東北季風影響，明天、周六（13日）迎風面水氣偏多，北北基宜防大雨；周六（13日）晚間大陸冷氣團南下，周日、下周一（14、15日）清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前 ・ 4
首波冷氣團殺到！北台灣週末急凍12°C 中南部清晨也冷翻
【記者張綵茜／綜合報導】今（2025年）首波冷氣團將在週末報到，週日（14日）至下週一（15日）清晨全台明顯轉冷，北部、東部低溫恐探12度，中南部清晨也可能冷到14度以下；另今（12日）持續受東北季風影響，北部及東部為陰有短暫陣雨，整日偏涼，中南部則為晴時多雲天氣，白天較舒適，但早晚偏涼，日夜溫差大。壹蘋新聞網 ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
周末冷氣團發威！全台低溫再下修 專家示警「冷得非常有感」
低溫再下修！氣象專家林得恩指出，大陸冷空氣持續南下，預計下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨將迎來本波「明顯的降溫」，全台各地將會冷得非常有感。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
明氣溫驟降有雨週日更冷 週一上班迎「最強冷空氣」逼出10度低溫
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 發起對話
冷氣團週末襲台↓10°C！中部高山「連3天」有望降雪
生活中心／李明融報導本週氣溫直直落，中央氣象署指出，明天（11日）東北季風稍微增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北台灣高溫稍降，各地地溫預測17~20度，高溫北部及東半部24~26度，中南部27~29度；本週末到下週一（15日）有2波冷空氣接力南下，氣象署表示，中部以北3500公尺以上高山，可能有零星降雪或路面結冰的機會。民視 ・ 1 天前 ・ 1
青森強震上修6.9！海嘯警報解除 仍要小心規模8以上巨震
日本今（12日）再度經歷一場震撼，青森縣外海強震規模上修到6.9，震源深度約17公里。這起地震在北海道、東北地區與關東甲信越甚至靜岡縣都有感，其中，青森縣的八戶市、十和田市等地，以及北海道函館市、岩手縣盛岡市、宮城縣登米市等地均觀測到最大震度4級的搖晃。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話
最強大陸冷氣團準備來襲！今晨南投中寮最低溫12.5度 專家：週日起凍3天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（12日）早晨各地明顯降溫，根據中央氣象署觀測資料，平地最低溫出現在南投中寮的12.5度。對此，氣象專家吳德榮提醒，今...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
低溫再下修！今晚起3地區有雨 周末「氣溫溜滑梯」驟降10度
東北季風持續影響，今（11）天清晨輻射冷卻，本島最低溫落在南投11.6度，北部、東半部地區高溫回暖到25度左右，不過下午東北季風稍微增強，部分地區轉局部短暫陣雨天氣，而週末大陸冷空氣南下，有望挑戰冷氣台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投清晨12.4度！北北基宜今防大雨 冷氣團週末報到低溫恐再下探
即時中心／綜合報導東北季風持續影響台灣，今（12）日清晨平地最低溫12.4度出現在南投中寮及名間。中央氣象署指出，迎風面水氣增多，今日北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其他地區仍為晴到多雲；北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，整日濕涼，而其他地區低溫為16至19度。週六晚間起冷氣團南下，各地將轉為乾冷天氣型態，要到下週二才會逐漸回暖。民視 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度
淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話