高雄週末好熱鬧！ AAA頒獎典禮.白沙屯媽都來了

第10屆的AAA頒獎典禮，今(6)日晚間在高雄盛大舉行，參與這次典禮的韓星都已經飛抵高雄，昨(5)日晚間就有人在他們下榻的飯店大廳直擊到IU，還有朴寶劍去吃肉燥飯，以及好幾位偶像男團成員去逛六合夜市，粉絲不期而遇偶像都興奮不已。除了AAA的人潮之外，高雄中央公園、高雄流行音樂中心也有耶誕活動，另外，白沙屯粉紅超跑也在南部贊境，這個週末，高雄真的好熱鬧！

南韓新偶像男團「KickFlip」成員現身六合夜市，巧遇的粉絲超驚喜，他們也親切的跟大家打招呼，還有女團成員也出現在超市內，這次參與AAA頒獎典禮的韓星們好幾位在昨日晚間高雄趴趴走，所到之處都是一堆粉絲跟隨。

除了AAA頒獎典禮，高雄流行音樂中心17公尺高的耶誕樹「金勾TREE」，這棵樹位於海景第一排映襯高流音浪塔海音館，珊瑚礁群的建築外觀燈光變化滿滿的耶誕氛圍。

另外中央公園也有耶誕點燈一系列的活動，現場滿滿人潮還有粉紅超跑白沙屯媽祖，四媽在岡山壽天宮相會大批信徒湧入，讓這個週末的高雄到處都是人，真的好熱鬧。

