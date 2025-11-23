高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。
台灣成員周子瑜所屬的韓國女團TWICE週末在高雄國家體育場開唱，連2天一早都吸引大批粉絲排隊搶買周邊商品，捷運站也湧入人潮。此外，還有歌手伍佰、孫淑媚分別在高雄巨蛋及高雄流行音樂中心海音館演出，到處都吸引人潮。
高雄捷運公司今天公布統計數據表示，昨天捷運運量高達35萬人次、輕軌是5.4萬人次，而昨天捷運35萬人次的運量，是今年全年度最高運量，也是歷來單日運量第9名。高捷表示，前8名的數據幾乎都發生在跨年及農曆年間。
高雄捷運分析認為，上次繼韓國女團BLACKPINK粉紅應援奠基後，市府這次藍色應援更加成功，引起更多回響，也吸引更多除了買票進場粉絲及一般民眾、旅客在高雄各藍色應援點朝聖打卡。
此外，高雄週末同時還有多場市府大型活動如咖啡節、兒童彩繪輕軌等，以及其他如伍佰等演唱會同時進行，因而造就昨天捷運與輕軌高運量。（編輯：陳仁華）1141123
