高雄週週大咖唱！陳其邁「不講武德」影片瘋傳

高雄近期宛如變身亞洲流行音樂中心，國際天團一團接一團開唱，讓城市熱度一路飆高。從BLACKPINK開啟聲勢，到上週末TWICE一連兩天演唱會全面爆滿，湧入超過十八萬名歌迷，把整個城市塞到最熱點。就有網友翻出陳其邁選舉時的競選影片，驚呼他當年喊出的「高雄市長不講武德！我要你們每個週末都來高雄聽演唱會」竟然真的實現了。

這段陳其邁競選高雄市長時的影片近期在社群平台瘋傳，片中他直率喊話，要大家每個週末都到高雄享受城市的溫暖、熱情和魅力。如今回頭看，高雄的確靠著演唱會經濟，把假日變成粉絲朝聖日。TWICE 在 11 月 22、23 日的演唱會，就吸引十八萬名歌迷湧入，帶來約五億元觀光總產值，從商圈到夜市、旅宿業都被擠得水洩不通。

連大眾交通運量也被推到新高點。高雄捷運在演唱會第一天創下 35 萬人次運量，是今年最高紀錄、甚至擠進歷史前十；第二天仍維持 30.3 萬的高峰，加上輕軌兩天合計近 10 萬人次，高雄交通全面進入「演唱會模式」。

市府並透過智慧交通系統動態調整動線與班距，原本第一天疏散需要 90 分鐘，第二天縮短到 76 分鐘，讓粉絲感受更順暢的離場動線。陳其邁表示，市府利用智慧分析掌握來訪粉絲的組成與需求，「我們把粉絲放在心目中的 C 位」，就是希望大家來高雄都能玩得愉快。

高雄演唱會熱潮也一路燒到年底。陳其邁表示，十二月還有「AAA亞洲明星盛典」再度引爆售票狂潮，整體票券早已完售，預料將掀起另一波觀光熱度。陳其邁透露，明年世運主場館的檔期「全都滿了」，如果還有團體想來，恐怕得排到後年。

